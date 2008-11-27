Hollanda, kampüse burka sokmayacak

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hollanda’da hükümet, öğrenci olsun olmasın, üniversite kampüslerine burka giyen kadınların girmesini yasaklayan bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Dün parlamentoda konuşan Eğitim Bakanı Ronald Plasterk, daha önce sadece zorunlu öğretim alanları için düşünülen yasağı üniversiteleri de kapsayacak şekilde genişleteceklerini söyledi. Bakanlık sözcüsü Freek Manche de bu yasağın, öğrenci, veli, öğretmen ya da temizlikçi olsun, üniversite kapısından içeri girecek herkes için geçerli olacağını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, okul sınırları içerisinde herkesin birbirinin yüzünü görmesi gerektiğini vurguladı.



