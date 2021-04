Hollanda, Johnson and Johnson aşısının kullanımını durdurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı ile ilgili ABD'de bazı deneylerin devam ettiği ve durdurma talebinin Johnson and Johnson firmasından geldiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA), Johnson and Johnson'un ürettiği yeni tip koronavirüs aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığına ilişkin araştırmanın sonucunun beklendiği kaydedildi.



Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı güvenliği her zaman önceliğimizde ve haftaya daha fazlasını bilmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.



Avrupa İlaç Ajansının incelemesini önümüzdeki hafta tamamlaması bekleniyor.



Açıklamada, halihazırda 80 bin doz Johnson and Johnson'un ürettiği aşının uygun koşullarda bekletildiği hatırlatıldı.

