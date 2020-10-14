BBC'nin haberine gÃ¶re,Â HollandaÂ SaÄŸlÄ±k BakanÄ±Â Hugo de Jonge, parlamentoya gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, hÃ¼kÃ¼metin onayladÄ±ÄŸÄ± planÄ±n, bazÄ± Ã§ocuklarÄ±n "Ã¼mitsizce ve dayanÄ±lmaz acÄ± Ã§ekmesini" Ã¶nleyeceÄŸini belirtti.Â

De Jonge, uzmanlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n Ã¶tanazi konusunda bÃ¶yle bir dÃ¼zenlemeye ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini ifade ederek, mevcut yasalarda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmeyeceÄŸini, doktorlarÄ±n, bu yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki birine onaylanmÄ±ÅŸ Ã¶tanazi yapmasÄ± durumunda adli kovuÅŸturmadan muaf tutulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

HollandaÂ SaÄŸlÄ±k BakanÄ± ayrÄ±ca, buÂ yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda her yÄ±l 5 ila 10 Ã§ocuÄŸa Ã¶tanazi yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de dile getirdi.

Hollanda'da Ã¶tanazi, 12 yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklar veÂ 1 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k bebekler iÃ§in hastanÄ±n ve ailesinin rÄ±zasÄ± dahilinde, en az 2 doktorun onayÄ±yla yasal.Â

Plan, iktidardaki 4 partili koalisyon hÃ¼kÃ¼meti iÃ§inde aylar sÃ¼ren tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Muhafazakar Hristiyan partiler plana ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yordu.