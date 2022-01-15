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Hollanda Başbakanı'ndan Kanadalı mevkidaşı Trudeau'ya 58 euroluk resmî yemek

#Rutte#Justin Trudeau#Hollanda
Hollanda Başbakanından Kanadalı mevkidaşı Trudeauya 58 euroluk resmî yemek

Avrupa'nın 'en tutumlu' toplumlarından biri olarak bilinen Hollanda'da bu gelenek, diplomatik ilişkilere de yansıyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, 29 Ekim'de Lahey'i ziyaret eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau onuruna verdiği yemeğin maliyetinin kişi başı 60 eurodan az olduğu ortaya çıktı.

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Avrupa'daki turizm merkezlerinde Hollandalıların tutumluluğunu vurgulamak için, "Kijken kijken niet kopen" (Bakar bakar, almaz) deyimi kullanılır. Hollanda'da da, abartılı tutumluluk, ya da cimriliği tanımlamak için, yerel şive ile "Ons bin zuunig" (Biz tutumluyuz) denir.

RTL Haber kanalına göre, Hollandalılar'ın bu abartılı tutumluluğu, Kanada Başbakanı Trudeau'nun Lahey ziyaretinde de kendini gösterdi.

Hollanda Başbakanından Kanadalı mevkidaşı Trudeauya 58 euroluk resmî yemek

Kanada Başbakanı Trudeau, Rutte'nin daveti üzerine 29 Ekim'de Lahey'i ziyaret etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ile savunma, güvenlik ve iklim konularında işbirliğinin ele alındığı görüşmelerin ardından Başbakan Rutte, Kanada heyetine bir akşam yemeği verdi.

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Çalışma yemeği için Lahey'in merkezinde, parlamento binasına yürüme mesafesindeki bir restoran seçildi. Fransız yemekleri yapan Pastis adlı restorandaki yemeğe Başbakanlar Rutte ve Trudeau ile birlikte 12 kişilik bir heyet katıldı.

Hollanda Başbakanından Kanadalı mevkidaşı Trudeauya 58 euroluk resmî yemek

DÜŞÜK FATURA ALKOL TÜKETİMİ İLE Mİ ALAKALI?

Menüsündeki en pahalı yemek 25 euro olan restoranda, resmi heyete kaz ciğeri, ördek konfi ve sarımsaklı kurbağa bacağı gibi, klasik Fransız yemekleri ikram edildi.

Kanada Başbakanı ve heyetteki bazı misafirler birer kadeh beyaz şarap içerken, Hollanda Başbakanı maden suyu tercih etti.

Yemeğin sonunda 803 euro hesap geldi. Hollanda Başbakanı Rutte kendisi, Trudeau ve 12 kişilik heyet için kişi başı yaklaşık 58 euro ödedi.

Restoran yöneticilerinden Michel Kentis, hesabın düşük olmasını, alkol tüketiminin az olmasına bağlıyor. Büyük gruplar için uygun bir işletme olmadıklarını söyleyen Kentis, bir anda Kanada Başbakanı ve resmi heyeti karşılarında görünce heyecanlandıklarını anlatıyor.

SOSYAL MEDYADA 'CİMRİ' YORUMLARI

Söz konusu yemeğin bilgileri iki ülkenin de sosyal medyasında en çok konuşulan konular arasına girdi. Rutte'nin tutumlu tavrı 'Rutte yine yemeği ucuza getirdi', 'Cimri Rutte' yorumlarına neden oldu.

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