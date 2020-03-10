MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' uyarısı yaptıktan sonra el sıkıştı
GeriDünya Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' uyarısı yaptıktan sonra el sıkıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 01:41,Son Güncelleme:/

Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' uyarısı yaptıktan sonra el sıkıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' uyarısı yaptıktan sonra el sıkıştı
Abone Olgoogle-news

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için "tokalaşmayın" uyarısını yaptıktan hemen sonra Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü Müdürü Jaap van Dissel’in elini sıktı.

Rutte, hükümetin ikinci kez bir araya geldiği pazartesi akşamı Kovid-19 konulu kriz görüşmesinin ardından van Dissel ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, "Şu andan itibaren aramızda tokalaşmayı durduruyoruz" uyarısını yapan Rutte, toplantı bittikten sonra yanında bulunan van Dissel’in elini sıktı.

Van Dissel’in, yaptığı uyarıyı hatırlatması üzerine özür dileyen Rutte, "Doğru bu yasak artık, baştan alıyoruz." ifadesini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle