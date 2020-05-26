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Dünya
BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 26.05.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Hollanda Başbakanı Rutte, yasaklar nedeniyle ölümünden önce annesini ziyaret edemedi

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Hollanda Başbakanı Rutte, yasaklar nedeniyle ölümünden önce annesini ziyaret edemedi
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin koronavirüs salgınında uygulanan ziyaret yasağı nedeniyle, bir bakımevinde kalan ve iki hafta önce ölen annesini görmeye gidemediği açıklandı.

Başbakanlıktan dün yapılan açıklamada, Lahey'de yaşayan 96 yaşındaki Mieke Rutte-Dilling'in 13 Mayıs'ta hayatını kaybettiği açıklandı. Bu bakımevinde koronavirüs vakaları görülmesine rağmen Rutte-Dilling'in bu hastalıktan ölmediği belirtildi.

Hükümet salgın nedeniyle 20 Mart'ta bakımevlerine ziyaret yasağı getirmişti.

Fransız AFP haber ajansına göre Başbakanlık sözcüsü, Mark Rutte'nin yasak nedeniyle ölümünden önce annesini ziyaret edemediğini söyledi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI'NIN BAŞDANIŞMANI ÖZÜR DİLEMEDİ

İngiliz Guardian gazetesi, konuyla ilgili haberinde, İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayıp ailesiyle birlikte Londra'dan Durham kentine anne-babasını ziyarete gittiğini hatırlattı.

Boris Johnson, son birkaç günde ülkenin en önemli gündem maddesi haline gelen skandalda istifası istenen Cummings'e arka çıkmıştı.

Evinin önünde protesto eylemleri yapılan Cummings ise dün özür dilemeyi reddetmiş ve pişman olmadığını söylemişti.

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