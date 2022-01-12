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Hollanda aşı konusunda şüpheleri olanlar için Türkçe danışma hattı açtı

#Hollanda#Koronavirüs#Aşı
Hollanda aşı konusunda şüpheleri olanlar için Türkçe danışma hattı açtı

Hollanda'da Covid aşısı konusunda şüpheleri olan Türkiye kökenli göçmenleri bilgilendirmek için, bugünden itibaren ulusal Türkçe aşı bilgilendirme hattı devreye giriyor. Hollandaca ve İngilizce hizmet veren aşı danışma hattı, artık arayanları Türkçe olarak da bilgilendirecek.

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Türkçe konuşan tıp fakültesi öğrencileri, Çarşamba günleri saat 08:30-13:00 saatleri arasında "088-7555777" numaralı hattı arayanlara bilgi verecek.

Hollanda'da üniversite ve sağlık kuruluşlarının yaptığı araştırmalara göre, koronavirüs salgını en fazla Türkiye ve Surinam kökenli göçmenler arasında etkili oldu. Türkiye kökenli göçmenler arasında, koronavirüs vakalarının sayısı fazla ancak aşılama oranı oldukça düşük.

Proje, Hollanda'nın en büyük sağlık kuruluşu olan Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gündeme getirildi.

Türkiye kökenlilerin en yoğun olduğu, nüfusunun yüzde 52'si göçmenlerden oluşan Rotterdam'da başlatılan bu projeye Amsterdam, Utrecht, Nijmegen ve Maastricht'teki tıp fakülteleri de katıldı.

Böylece ulusal çapta bir danışma hattı kurulması kararlaştırıldı.

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Belirlenen gün ve saat diliminde danışma hattını arayan herkes, Türkçe olarak Covid aşıları konusunda merak ettikleri her şeyi sorabilecek.

Türkçe konuşan tıp fakültesi öğrencileri, aşılarla ilgili merak edilen bütün soruları yanıtlayacak. Türkçe konuşan bir hekim de, tıp fakültesi öğrencilerine destek olacak.

AMACIMIZ İNSANLARI BİLGİLENDİRMEK

Türkçe aşı danışma hattı projesinin öncülerinden Dr. Robin Peeters, halkı aşılar konusunda bilgilendirmek amacıyla göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Delfshaven'daki haftalık pazarı ziyaret ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız insanları aşılar hakkında bilgilendirmek ve özellikle sosyal medyada dolaşan birçok yanlış bilgiyi çürütmek ve kuşkuları ortadan kaldırmaktı. Bu konuda tıbbi bilgiye ihtiyaç olduğunu fark ettik. Aşı danışma hattı bu nedenle gündeme geldi. Danışma hattını Türkçe olarak da hizmete soktuğumuz için mutluyuz."

Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "Tabii ki Covid aşısı almak isteyip, istememek de özgürsünüz. Amacımız, aşılar konusunda sizi daha iyi bilgilendirmek ve kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kalkmasına yardımcı olmaktır" denildi.

Bugüne kadar hatta gelen soruların çoğu kısırlık, aşıların hamile kadınlara etkisi, alerjiler, yan etkiler ve destekleyici dozlarla ilgiliydi.

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#Hollanda#Koronavirüs#Aşı

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