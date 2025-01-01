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Hollanda 2025'e olaylı girdi

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#Hollanda#Havai Fişek#Yangın
Hollanda 2025e olaylı girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 09:17

Hollanda'da, 2025'e girilirken şiddet olayları yaşandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Amsterdam ve Poelenburg bölgesinde, havai fişekli saldırı düzenlendi. İtfaiye ekipleri çıkan yangınlara müdahale etti.

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Hollanda'da yeni yıl kutlamaları sırasında şiddet olayları yaşandı.

Zaandam'ın Poelenburg bölgesinde yollar, yakılan enkazlar ile kapatılırken, evlere havai fişek fırlatıldı.

İtfaiye ekipleri birçok yangına müdahale ederken, yeniden çıkan yangınlarla mücadele etmek zorunda kaldı.

Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda polis, dükkânlara ve yayalara havai fişek atan birçok kişiyi gözaltına aldı.

Olaylar sabaha kadar devam ederken, güvenlik güçleri düzeni sağlamak için yoğun çaba harcadı.

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#Hollanda#Havai Fişek#Yangın

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