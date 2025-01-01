Hollanda 2025'e olaylı girdi

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Hollanda'da yeni yıl kutlamaları sırasında şiddet olayları yaşandı.
Zaandam'ın Poelenburg bölgesinde yollar, yakılan enkazlar ile kapatılırken, evlere havai fişek fırlatıldı.
İtfaiye ekipleri birçok yangına müdahale ederken, yeniden çıkan yangınlarla mücadele etmek zorunda kaldı.
Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda polis, dükkânlara ve yayalara havai fişek atan birçok kişiyi gözaltına aldı.
Olaylar sabaha kadar devam ederken, güvenlik güçleri düzeni sağlamak için yoğun çaba harcadı.