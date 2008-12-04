Hokey topuyla gelen ölüm

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiltere’de 12 yaşında bir çocuk, okulda hokey oynarken kafasına top çarpmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hertfordshire’daki Lockers Park İlkokulu’nda önceki gün oynanan çim hokeyi maçı sırasında topun yükseklik kazandığı ve ismi açıklanmayan çocuğun kafasına çarptığı bildirildi. Yere yığılan çocuk, ağır yaralı olarak Watford Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk kurtarılamazken, ailesi ve okulu olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.