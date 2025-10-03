‘Hızlı On’dan iki talihliye 10’ar milyon TL

Haberin Devamı

Her 5 dakikada bir çekilişi yapılan ve 25 milyon liraya kadar ikramiye şansı sunan Hızlı On’da, Bilecik’in Bozüyük ilçesinden ve Sakarya’nın Karasu ilçesinden iki farklı talihli, 20 liralık oynadıkları kolanlarda 10’da 10 doğru bilerek 10’ar milyon lira kazandı. 37 farklı ikramiye kategorisi bulunan Hızlı On’da oyuncular, tahmin ettikleri sayıdan daha az bilirlerse de kazanabiliyor. Oyuncular hem kolonlarda oynayacakları numara adedini hem de oynadıkları kolonlar için yatıracakları tutarı kendileri seçebiliyor. 20 TL, 30 TL, 50 TL, 100 TL ya da 500 TL olarak belirlenen kolon tutarları, oynanan tüm kolonlar için geçerli oluyor. Ayrıca, ‘Çoklu Çekiliş’ seçeneği işaretlenerek 2, 5,10 ya da 20 olmak üzere birden fazla çekilişe de katılınabilir. Hızlı On, bayilerden, Milli Piyango online web sitesi ve Milli Piyango Online mobil uygulamasından da oynanabiliyor.