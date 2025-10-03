×
Gündem Haberleri

‘Hızlı On’dan iki talihliye 10’ar milyon TL

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 07:00

MİLLİ Piyango’nun yeni şans oyunu ‘Hızlı On’, 26 Eylül Cuma günü Bilecik ve 28 Eylül Pazar günü de Sakarya’dan oynayan iki talihliye kişi başı 10 milyon lira kazandırdı.

Her 5 dakikada bir çekilişi yapılan ve 25 milyon liraya kadar ikramiye şansı sunan Hızlı On’da, Bilecik’in Bozüyük ilçesinden ve Sakarya’nın Karasu ilçesinden iki farklı talihli, 20 liralık oynadıkları kolanlarda 10’da 10 doğru bilerek 10’ar milyon lira kazandı. 37 farklı ikramiye kategorisi bulunan Hızlı On’da oyuncular, tahmin ettikleri sayıdan daha az bilirlerse de kazanabiliyor. Oyuncular hem kolonlarda oynayacakları numara adedini hem de oynadıkları kolonlar için yatıracakları tutarı kendileri seçebiliyor. 20 TL, 30 TL, 50 TL, 100 TL ya da 500 TL olarak belirlenen kolon tutarları, oynanan tüm kolonlar için geçerli oluyor. Ayrıca, ‘Çoklu Çekiliş’ seçeneği işaretlenerek 2, 5,10 ya da 20 olmak üzere birden fazla çekilişe de katılınabilir. Hızlı On, bayilerden, Milli Piyango online web sitesi ve Milli Piyango Online mobil uygulamasından da oynanabiliyor.

 

