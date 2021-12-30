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Hızlı koronavirüs testleri Omicron'u gözden kaçırabiliyor

#Koronavirüs#Kovid-19#Antijen Testi
Hızlı koronavirüs testleri Omicronu gözden kaçırabiliyor

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yeni laboratuvar verilerine dayanarak, hızlı Kovid-19 testlerinin Omicron'u tespit etmede daha az duyarlı olduğunu açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde ülkesinde kontrolsüz bir şekilde artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için yeni planını açıklamış ve vatandaşlara dağıtılmak üzere 500 milyon "evde hızlı test kiti" satın aldıklarını duyurmuştu.

ABD'nin yeni hamlesi ile ilgili tartışmalar sürerken Washington hükümetine kötü haber ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden geldi.

HIZLI TESTLER OMİCRON VARYANTINA KARŞI DAHA AZ DUYARLI

Gıda ve İlaç İdaresi(FDA) Salı günü yaptığı açıklamada , hızlı antijen testlerinin Omicron'a önceki varyantlardan daha az duyarlı olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Erken veriler, antijen testlerinin Omicron varyantını tespit ettiğini, ancak duyarlılığın azaldığını gösteriyor" denildi.

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HALA KULLANILABİLİR ANCAK...

FDA, klinik denemeler çok daha uzun sürdüğü için laboratuvar bulgularının "kısa vadede gerçek test performansını değerlendirmenin en iyi yolu" olduğunu belirtirken insanların hala daha ucuz ve daha uygun olan hızlı testleri kullanabileceğini, ancak eksikliklerinin farkında olmaları gerektiği konusunda uyardı.

HALA EN ETKİLİ YÖNTEM PCR TESTLERİ

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FDA, şimdiye kadar dünya genelinde kullanıla PCR testinin çok daha güvenilir olduğunu ve semptomları olan kişilerin bu yöntemi kullanmasını tavsiye etti.

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DÜNYA ÇAPINDA TARTIŞILIYOR

Omicron'a karşı hızlı testlerin ne kadar iyi performans gösterdiği, yeni varyantın dünya çapında artması nedeniyle geniş çapta tartışmalara neden olmuştu. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı daha önce Omicron'a karşı hızlı testlerin "performansında hiçbir değişiklik" olmadığını belirtse de en son deneyler ajansın fikrini değiştirdi

Insider'da yer alan haberde hızlı antijen testlerinin semptomu olmayanlar için % 58, semptomu olanlar içinse % 72 doğru olduğu bilgisi yer aldı.

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#Koronavirüs#Kovid-19#Antijen Testi

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