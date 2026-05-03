Hizbullah’tan Ukrayna taktiği… Fiberoptik dronlar İsrail’i bıktırdı

Haberin Devamı

İsrail merkezli Israel Hayom’a konuşan bir yetkili, Ortadoğu’nun Hizbullah’ın dronlarının başarısını takip ettiğini belirterek, “Uzun zamandır bu kadar utanç verici bir duruma düşmemiştik. Stratejik bir tuzağa düştük. Bir yandan, durup Güney Lübnan’dan çekilemeyiz çünkü bu bir yenilgi itirafı olur. Öte yandan, ilerleyemiyoruz ya da inisiyatif alamıyoruz çünkü Trump bizi engelliyor” ifadelerini kullandı.

SİNYAL BOZMA ETKİLEMİYOR

Ukrayna savaşında her iki tarafın da çok yoğun olarak kullandığı FPV dronlar İsrail’in en güçlü savunma araçlarından biri olan elektronik sistemlerle sinyal bozma (jamming) faaliyetlerini etkisiz kılıyor. Maliyeti bin ila bin 800 dolar arasında olan bir FPV, milyonlarca dolarlık Merkava tankını veya radar sistemini imha edebiliyor ya da ağır hasar verebiliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü yaptığı açıklamada “Dron tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik özel bir proje için birkaç hafta önce talimat verdim. Zaman alacak ama bunları da havaya uçuracağız” demişti.