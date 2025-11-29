×
Dünya Haberleri

Hizbullah'tan Papa'ya İsrail mektubu

Güncelleme Tarihi:

Hizbullahtan Papaya İsrail mektubu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 16:24

Hizbullah, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya gönderdiği mektu gönderdi. Mektupta, İsrail'in devam eden saldırılarının, Lübnanlıların güvenliği ile ülkenin istikrarını tehdit ettiğini vurgulandı.

Hizbullah, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya, 30 Kasım'da Lübnan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi mektup gönderdi.

Mektupta, Lübnan'ın farklı inanç ve kültürler arasında köprü konumunda olduğu belirtilirken, Papa'nın Lübnan'a yapacağı ziyaretin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Papa'nın insan haklarının korunmasına verdiği önemin takdir edildiği ifade edilen mektupta, bugün dünyada yaşanan çatışmaların temel nedeninin, bazı tarafların başkalarının haklarını tanımaktan kaçınması olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırılarının "açık bir soykırım" olduğunun altı çizilen mektupta, "Gazze'de son 2 yıldır süren trajedinin, işgalci Siyonistlerin Filistin halkının toprak, vatan ve kendi kaderini tayin hakkını gasbetmelerinden kaynaklanıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in işgali ve sürdürdüğü saldırıların Lübnanlıların güvenliğini ve ülkenin istikrarını tehdit ettiği belirtildi.

İsrail'in bazı büyük devletlerden sınırsız destek gördüğüne dikkat çekilen mektupta, Lübnan'a yönelik saldırıların "kabul edilemez olduğu ve kınandığı" ifade edildi.

Mektupta, Lübnan'ın maruz kaldığı zulüm ve saldırılar karşısında Papa'nın "adalet ve hakkaniyeti savunan bir tutum" sergileyeceğine dair beklenti dile getirildi.

