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Hizbullah'tan Netanyahu'ya 'katliam' tepkisi: 'Gereken yanıt verilecek'

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#Hizbullah#İsrail#Netanyahu
Hizbullahtan Netanyahuya katliam tepkisi: Gereken yanıt verilecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 17:15

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik art arda düzenlediği saldırılara tepki gösteren Hizbullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gerilimi tırmandırmaya çalıştığını belirtti. Hizbullah'ın açıklamasında, Netanyahu'nun ekim ayında düzenlenecek İsrail genel seçimlerini kazanabilmek için çatışmayı körüklediği kaydedildi. Hizbullah, sivillere yönelik "barbarca katliamlara" gereken yanıtı vereceğini bildirdi.

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Hizbullah, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyine düzenlendiği hava saldırılarına işaret ederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçim hedefleri için tansiyonu yükseltmek istediğini ifade etti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Lübnan halkının bu sabah güneydeki sivil vatandaşlara yönelik gerçekleşen barbarca katliamlarla uyandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan'a yönelik son saldırılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi konumunu koruma ve seçim hedeflerini yakalamak üzere tansiyonu yükseltme arzusunu yansıtıyor."

Hizbullahtan Netanyahuya katliam tepkisi: Gereken yanıt verilecek

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İSRAİL'E MİSİLLEME TEHDİDİ

İsrail saldırıları ve "oldu bitti" dayatma girişimlerinin devam edemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, hem Lübnan'ı hem de halkını ve egemenliğini savunmak adına gereken karşılığın verileceği vurgulandı.

Hizbullah açıklamasında, Lübnan makamlarının söz konusu saldırıları durduracak yollara başvurmaları ve müzakerelerle "İsrail'e bedavadan kazanımlar sunmamaları" talep edildi.

İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ile Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

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#Hizbullah#İsrail#Netanyahu

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