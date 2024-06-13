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Hizbullah’tan intikam saldırısı

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#Hizbullah #İsrail#Saldırı
Hizbullah’tan intikam saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

Lübnan Hizbullahı, dün 8 aylık çatışmalarda İsrail’e yönelik en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Saldırılar, İsrail ordusunun, üst düzey Hizbullah komutanlarından Talib Abdullah’ı öldürmesine yanıt niteliği taşıyor.

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215’TEN FAZLA FÜZE

İsrail ordusu, önceki gece Lübnan sınırındaki Jouya köyüne düzenlediği saldırıda Ebu Taleb olarak da bilinen üst düzey Hizbullah komutanı Taleb Abdullah ile beraber üç savaşçının öldürüldüğünü açıklamıştı. Hizbullah saldırıyı doğrularken Katar merkezli El Cezire’ye konuşan bir güvenlik kaynağı, Ebu Taleb’in sekiz aydır devam eden çatışmalarda öldürülen en üst düzey örgüt üyesi olduğunu söyledi. Hizbullah saldırıya, İsrail’in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısıyla cevap verdi. İsrail’in sınır bölgesinde 50’den fazla yerleşim biriminde sirenler çaldı. İsrail medyası 215’ten fazla füze ateşlendiğini bildirdi. Füzelerden bazıları hava savunma sistemleri tarafından engellenirken, ormanlık bölgelere düşen bazı roketler ufak yangınlara sebep oldu. İsrail ordu radyosu, karşılık olarak Lübnan’ın güneyine yoğun bir hava saldırısı başlatıldığını duyurdu.

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#Hizbullah #İsrail#Saldırı

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