Hizbullah’tan Beyrut’a rest: ‘Silah bırakmayız gerekirse savaşırız’

HABERLERDünya Haberleri

#Lübnan#Hizbullah#ABD
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 07:00

Lübnan’da hükümet ile Hizbullah arasındaki silah bırakma gerilimi yükseliyor.

Hizbullah lideri Naim Kasım, dün Beyrut yönetimini kendileriyle karşı karşıya gelmemesi konusunda uyararak böyle bir durumda Lübnan’da hayat kalmayacağını söyledi.

“İşgal sürerken direniş silahlarını teslim etmeyecek ve ne pahasına olursa olsun bu Amerikan-İsrail projesine karşı koymak için gerekirse savaşacağız” diyen Kasım, hükümete ülkeyi “doymak bilmeyen bir İsrail saldırganlığına ya da sınırsız bir açgözlülüğe sahip ABD zorbalığına teslim etmeme” çağrısında bulundu.

Kasım, Lübnan hükümetinin direnişin meşruiyetini sorgulama hakkına sahip olmadığını da vurguladı. Lübnan hükümeti, Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusunda bir yandan Washington bir yandan İran’ın baskısı altında.

