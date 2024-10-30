Hizbullah’ın yeni lideri: Naim Kasım

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Kasım, örgütün genel sekreteri olarak, 27 Eylül’de İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda ölen Hasan Nasrallah’ın yerini aldı.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada Kasım’ın “Hizbullah’ın ilke ve hedeflerine bağlılığı” nedeniyle bu göreve seçildiği belirtildi. Nasrallah’ın öldürülmesi, örgütte derin bir boşluk yaratmış ayrıca İsrail’in aylardır devam eden suikastları sonucunda lider kadrosunun büyük kısmı öldürülmüştü. Nasrallah’ın kuzeni Haşim Safiyüddin’in başa geçmesi planlanıyordu, ancak Safiyüddin 4 Ekim günü İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti. 71 yaşındaki Kasım Hizbullah’ın “iki numarası” olarak tanınıyor. Kasım, 1991 yılında dönemin lideri Abbas el Musavi tarafından örgütün başkan yardımcılığına atanmış, 1992 yılının Şubat ayından beri de Nasrallah’ın yardımcısı pozisyonundaydı.

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GALLANT: GERİ SAYIM BAŞLADI

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Naim Kasım’ın Hizbullah liderliğinin duyurulmasının hemen ardından, “Atama geçici, geri sayım başladı” paylaşımında bulundu.