Hizbullah'ın tatbikat görüntüleri ortalığı karıştırdı: ''5 bin kişilik ölüm mangası, Hamas'ınkine benzer baskın hazırlığında'

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İsrail-Hamas savaşında çatışmalar 10 günü geride bırakırken, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim de zirveye tırmandı. Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kara saldırısı başlatması durumunda savaşa dahil olacağını açıklarken, kuzey sınırındaki sivilleri boşaltan İsrail ordusu da savaşa dahil olması durumunda 'Hizbullah'ı yok edeceğini' duyurdu.

RADWAN BİRİMİ İSRAİL'E SALDIRMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Tel Aviv yönetimi kuzey sınırındaki savunmayı güçlendirmek için bölgeye asker yığarken, Hizbullah'ın Hamas'ınkine benzer bir baskın için hazırlık yaptığı öne sürüldü.



İngiliz Mirror gazetesi Hizbullah'ın 'Radwan' biriminin İsrail'in kuzeyine saldırmak için hazırlık yaptığını İsrail'in de bu yüzden sınır hattını güçlendirdiğini iddia etti.



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İsrailli düşünce kuruluşu Alma Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından Youtube'da yayınlanan bir videoda, Hizbullah'ın Radwan biriminin yüzlerce kişiye İsrail savunmasını nasıl aşacakları konusunda eğitim verdiği görülüyor.

Hizbullah tatbikatının videosunda yüzlerce kişinin temsili bir sınırda saldırı eğitimi yaptıkları ve 'Davut Yıldızı' hedeflerini vurdukları görülüyor.



İsrailli düşünce kuruluşu Alma, Hizbullah'ın propaganda videosundaki görüntülerin Mayıs ayında çekildiğini belirtiyor.

Alma yayınladığı video ile "Hizbullah'ın kuzey İsrail'de savaşmak üzere eğitilmiş 5 bin deneyimli savaşçısı var." var uyarısında bulunurken, Mirror gazetesi söz konusu birimi 'ölüm mangası' olarak isimlendirdi ve planlarının Hamas'ın saldırısını taklit edip yüzlerce kişi öldürmek ve sivilleri rehin almak olduğunu iddia etti.



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Hizbullah'ın kuzey İsrail'de planladığı saldırının operasyonel haritasını da yayınlayan Alma, Radwan biriminin ana görevinin İsrail'e sızmak ve Celile'yi ele geçirmek olduğunu öne sürdü ve Hizbullah savaşçılarının kara, hava ve deniz yoluyla saldıracağını iddia etti.

Mirror gazetesi de Radwan biriminin özel olarak eğitildiğini, her türlü ekipmana sahip olduğunu ve savaşçıların ayrı ayrı uzmanlık alanları olduğunu vurguladı.



İsrailli bir güvenlik kaynağıMirror'a söz konusu videonun Mayıs ayında çekildiğini belirterek, "Bunlar Suriye'de savaş deneyimi olan yüksek eğitimli askerler. İsrailli yetkililer Hamas'ın hava, deniz ve kara saldırısı düzenleyebileceğine inanmıyordu. İran tarafından eğitilen bu komandoların daha az yetenekli olmasını mı bekliyorsunuz? Dünyanın İran tehdidine karşı uyanması gerekiyor çünkü tehdit buradan geliyor." dedi.

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