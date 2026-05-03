Hizbullah'ın İsrail'i çaresiz bırakan stratejisi Netanyahu'yu alarma geçirdi: Yeni proje için talimat verildi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 17:02

Hizbullah, İsrail birliklerine yönelik saldırılarda yeni bir taktik olarak birinci şahıs görüşlü (FPV) insansız hava araçlarını (İHA) devreye soktu. Bu ucuz ve tespit edilmesi güç dronların yarattığı tehdit, İsrail yönetiminde ciddi endişeye yol açtı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, artan İHA saldırılarını engellemek için yeni bir proje başlattığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşında etkinliğini kanıtlayan küçük ve ucuz insansız hava araçları, artık İran ve Hizbullah tarafından da kullanılıyor. Hizbullah, İsrail birliklerine saldırmak için giderek daha fazla birinci şahıs görüşlü (FPV) İHA'lara başvuruyor. FPV İHA'lar, İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan’daki önceki çatışmalarda karşılaşmadığı büyük bir tehdit oluşturuyor.

Tespit edilmesi zor olan FPV dronlar, son derece isabetli vuruşlar yapabiliyor. Her birinin maliyeti yalnızca yüzlerce doları buluyor. Hizbullah’ın bu araçları kullanımı özellikle son haftalarda yaygınlık kazandı. İsrail ordusunun Hizbullah'ın dron saldırıları karşısında ağır kayıplar vermesi, Netanyahu hükümetini alarma geçirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah'ın İHA'larla düzenlediği giderek artan saldırıları önlemek için yeni bir proje başlattıklarını söyledi.

İsrail ordusu, geçtiğimiz hafta Lübnan’ın güneyinde patlayıcı yüklü bir İHA ile bir askerin daha öldürüldüğünü duyurmuştu. Salı günü ise askeriye için ekskavatör kullanan 2 İsrailli, benzer bir dron saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu saldırıların ardından İsrail hükümeti ve ordusu, ülke içinde artan eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Muhalifler, Ukrayna örneğine rağmen İsrail’in dron saldırılarına hazırlıksız yakalandığını dile getirdi.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde yıkım operasyonlarını sürdürüyor. Lübnan hükümeti, yıkımların bölgeyi insansızlaştırmak için yapıldığını kaydetti.

HİZBULLAH'IN FPV İHA STRATEJİSİ

Hizbullah son günlerde tankları, zırhlı araçları ve ekskavatörleri vuran FPV’lerin düzinelerce videosunu yayınladı. Videolarda İsrail askerlerinin saldırı anlarında verdiği tepkiler ve İsrail ordusunun yıkım operasyonlarına ait görüntüler de yer aldı.

Washington Post'un haberine göre, İHA uzmanları ve askeri analistler, bu görüntülerin Hizbullah’ın drone operatörlerinin oldukça yetenekli olduğunu ve muhtemelen kapsamlı bir eğitim aldıklarını ortaya koyduğunu belirtiyor. İsrail ordusu ise tehdidi yakından izlediğini ve bununla mücadele etmek için yeni yöntemler geliştirdiğini açıkladı.

NETANYAHU'DAN YENİ PROJE TALİMATI

Netanyahu yayımladığı video mesajda, güneyini işgal altında tuttukları Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın İHA saldırıları ve ABD'den yeni F-35I ve F-15I savaş uçaklarının alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın İHA'larla düzenlediği saldırıların engellenmesi için birkaç hafta önce yeni bir proje başlatılması talimatını verdiğini söyleyen Netanyahu, projenin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Netanyahu, "Zaman alacak, ancak üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

'TÜM TABLOYU KÖKÜNDEN DEĞİŞTİRECEK'

"Devrim niteliğinde" ve "tüm tabloyu kökünden değiştirecek" İsrail yapımı uçaklar geliştireceklerini söyleyen Netanyahu, İsrail hükümetinin önümüzdeki on yılda savunma bütçesine 350 milyar İsrail şekeli aktarma kararı aldığını da hatırlattı.

İsrail Savunma Bakanlığının F-35I ve F-15I'lerden oluşan iki savaş uçağı filosunun alımını onaylamasına değinen Netanyahu, yeni alımlarla İsrail ordusunun "hava üstünlüğünün" daha da güçleneceğini ileri sürdü.

Netanyahu, "Pilotlarımız İran semalarında her yere ulaşabilir ve gerekirse bunu yapmaya hazırlar." ifadeleriyle İran'a yeniden saldırılar düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu.

"HİZBULLAH'IN YAPABİLDİKLERİNE İSRAİL BİLE ŞAŞIRDI"

Bard College İnsan Hakları ve Ortadoğu Çalışmaları Doçenti Ziad Abu-Rish, Lübnan’da 2023 ve 2024’te yaşanan kayıpların ardından Hizbullah’ın sonunun geldiğini öne süren tezlerin yanlış çıktığını savundu. Abu-Rish, örgütün aslında bir tür stratejik sabır sergilediğini belirtti. Abu-Rish’e göre Hizbullah, doğru zamanı, yeri ve bağlamı bekleyerek hareket etti.

Al Jazeera’ye yaptığı değerlendirmede, İsrail medyasına bakmanın bile Hizbullah'ın etkisini anlamak için yeterli olduğunu öne süren Abu-Rish, "İsrail medyasını şöyle bir okumak bile, İsrail askeri ve sivil liderliğinin Hizbullah'ın 2 Mart'tan bu yana yapabildiklerine şaşırdığını gösteriyor" dedi.

Hizbullah için Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının başladığı 2 Mart'ın bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Abu-Rish, kasım 2024’teki ateşkes ile şubat 2025 arasındaki dönemde İsrail’in Lübnan'da 300’den fazla kişiyi öldürdüğünü, 900’den fazla kişiyi yaraladığını belirtti. Abu-Rish, çok sayıda can kaybına karşın Hizbullah'ın İsrail karşısında geri adım atmayarak askeri başarı gösterdiğini ifade etti.

