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‘Hizbullah’ın cephaneliği’ iddiası: Beyrut havalimanı zan altında kaldı

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#İsrail#Beyrut Havalimanı#Lübnan
‘Hizbullah’ın cephaneliği’ iddiası: Beyrut havalimanı zan altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a yönelik büyük çaplı bir savaşa hazır olduğu yönündeki sinyaller artarken, İngiliz Telegraph gazetesi Beyrut’taki uluslararası havalimanında İran’dan gelen çok sayıda mühimmat ve silahın depolandığını öne sürdü.

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Gazeteye konuşan ve ismi verilmeyen liman çalışanları, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda “balistik füzeler, güdümsüz topçu roketleri ve tanksavar güdümlü füzeler dahil olmak üzere çeşitli silahların” depolandığını iddia etti.

BAKAN HAVALİMANINI GEZDİRDİ

İddiaları reddeden Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, basın mensuplarını ve büyükelçileri “herhangi bir silah deposunun olmadığını görmeleri” için havalimanında tura çıkardı. Hamieh, Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib ve Enformasyon Bakanı Ziad Makary  ve davetlilerle kargo ve gümrük binalarını gezerken görüldü.

 

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#İsrail#Beyrut Havalimanı#Lübnan

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