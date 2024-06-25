‘Hizbullah’ın cephaneliği’ iddiası: Beyrut havalimanı zan altında kaldı

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Gazeteye konuşan ve ismi verilmeyen liman çalışanları, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda “balistik füzeler, güdümsüz topçu roketleri ve tanksavar güdümlü füzeler dahil olmak üzere çeşitli silahların” depolandığını iddia etti.

BAKAN HAVALİMANINI GEZDİRDİ

İddiaları reddeden Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, basın mensuplarını ve büyükelçileri “herhangi bir silah deposunun olmadığını görmeleri” için havalimanında tura çıkardı. Hamieh, Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib ve Enformasyon Bakanı Ziad Makary ve davetlilerle kargo ve gümrük binalarını gezerken görüldü.