Hizbullah’a darbe üstüne darbe... İsrail kilit ismi F-35 ile vurdu

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İSRAİL’in Lübnan’da Hizbullah’a ait çağrı cihazı ve telsizleri art arda patlatmasının ardından önceki gün de başkent Beyrut’ta düzenlediği hava saldırısında örgüte bir darbe daha vurdu. F-35 savaş uçağının kullanıldığı saldırıda Hizbullah’ın özel operasyon gücü olarak bilinen Rıdvan biriminin komutanı İbrahim Akil başta olmak üzere en az 15 üst düzey Hizbullah yetkilisi öldürüldü. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, dün yaptığı açıklamada hava saldırısında 3’ü çocuk, 7’si kadın olmak üzere en az 37 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırıda 68 kişinin de yaralandığı açıklandı.

EKSİ 2’NCİ KATTA TOPLANMIŞLARDI

İsrail medyasına göre İsrail ordusu Hizbullah’ın üst düzey komutanlarının katıldığı toplantıdan örgüte yakın bir istihbarat kaynağı sayesinde haberdar oldu. Alınan istihbarata göre 20’ye yakın Hizbullah komutanı, söz konusu binanın eksi 2’nci katında İsrail’e yapılacak misilleme üzerine çalışıyordu. Tel Aviv’de hemen bir saldırı planı hazırlandı ve söz konusu operasyon kısa sürede Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylandı. İsrail topraklarından kalkan bir F-35 savaş uçağı, kentin güneyinde bulunan Dahiyeh mahallesindeki söz konusu binaya iki füze bıraktı. Füzeler binanın bodrumuna ve yanındaki otoparkın temeline tesir edecek şekilde atıldı.

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BİR KOMUTAN DAHA ÖLDÜ

Saldırının ardından açıklama yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, öldürülen Hizbullah komutanlarının, İsrail’de yeni bir ‘7 Ekim’ saldırısı planladıklarını öne sürerken ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail’in Celile bölgesine yönelik işgal planı hazırlığı olduğunu iddia etti Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi olduğu belirtilen İbrahim Akil, İsrail ile Hizbullah arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda hayatta kalan son kurucu üyelerden biriydi. Akil, elit Rıdvan gücünün komutanı olarak Hizbullah’ın tanksavar, patlayıcı ve hava savunma operasyonlarından sorumluydu. İsrail gazetesi Haaretz’e göre İbrahim Akil salı günü meydana gelen çağrı cihazı patlamaları sırasında yaralandı ve saldırının gerçekleştiği cuma günü erken saatlerde hastaneden taburcu edildi. Hizbullah ayrıca, örgütün bir diğer üst düzey komutanı Ahmed Vehbi’nin de İsrail’in saldırısında öldüğünü duyurdu.

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İSRAİL: HAVA KUVVETLERİ ALARMDA

Beyrut saldırısı sonrasında Lübnan-İsrail sınırında gerilim yükseldi. İsrail, Hizbullah’ın 90 kadar roketle saldırı düzenlediğini belirtirken, İsrail hava kuvvetlerinin Şii milis gücüne ait güney Lübnan’da bulunan ‘binlerce’ roket rampasını imha ettiğini öne sürdü. Diğer yandan savaş uçaklarının, dün gece Lübnan’ın güneyindeki Litani Nehri çevresini vurduğu belirtildi. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar da, “hava kuvvetlerinin mümkün olan en yüksek alarm seviyesinde olduğunu” açıkladı.

ABD BAŞINA 7 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

1983’te Beyrut’taki ABD Büyükelçiliği’ne düzenlenen ve 63 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı üstlenen birimin bir üyesi olan Akil, bu sebepten dolayı ABD’nin arananlar listesindeydi ve 7 milyon dolar ödül konmuştu. Beyaz Saray’ın Ortadoğu sorumlusu Brett McGurk, Akil’in öldürülmesiyle ilgili “40 sene önce yapılan saldırının sorumlusuydu, yani kimse onun için gözyaşı dökmeyecek” dedi. Bunun yanı sıra İsrail ile gerilim riskini nasıl ölçtükleri konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını belirten McGurk, Lübnan’da diplomatik bir çözüm istediklerini tekrarladı.