Hizbullah yetkilisi: İç savaş bile çıksa silah bırakmayız

Haberin Devamı

Ebu Zeyneb, İsrail’in hâlâ Lübnan topraklarını işgal ettiğini, hava sahasını ihlal ettiğini ve sivilleri hedef aldığını söyleyerek bu koşullarda silah bırakmanın ülkenin güvenliğini riske atacağını savundu.

‘İSRAİL’E KARŞI ZAAFİYET YARATIR’

Ebu Zeyneb, geçmişte ABD ve İsrailli çevrelerce gündeme getirilen silahsızlanma tekliflerini eleştirerek “Siz tüm silahları teslim edersiniz, ABD İsrail’le görüşür ama İsrail’den size hiçbir garanti verilmez” sözleriyle bu yaklaşımın Lübnan’ın çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi. Ebu Zeyneb, Lübnan ordusunun güneyde caydırıcı bir güç olmadığını, teçhizatının yetersizliğini ve birliklerin “polis gücü gibi” hareket ettiğini öne sürdü ve bu koşullarda silahların devlete verilmesinin ülkenin güvenliğini zayıflatacağını iddia etti. İsrail ve Hizbullah arasında geçen sene varılan ateşkesten birkaç ay sonra ABD’de Donald Trump yönetiminin göreve gelmiş ve Washington’ın Lübnan-İsrail ilişkilerini geliştirme perspektifinde Hizbullah’ın tamamen silahsızlandırılması gündeme gelmişti. Ancak Şii örgüt silahlarını tamamen teslim etmeyi reddediyor.