Hizbullah TV’sine Almanya’da yayın yasağı

Almanya
İçişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, yasak gerekçesiyle ilgili olarak, söz konusu televizyon kanalının programlarının, halklar arasındaki anlaşma ruhuna aykırı olduğunu söyledi.
Haberde, "Yahudilere ve İsrail’in mevcudiyet hakkına karşı kışkırtıcı propaganda yaptığı için söz konusu televizyon kanalına yasak getirilmesinin zorunlu hale geldiği" ifade edildi. "El Manar"ın Almanya’da alt yapısı bulunmadığı için yasağın başka önlemler içermediği kaydedildi.