Hizbullah lideri Nasrallah'ın açıklamasında 5 dikkat çeken detay! NYT: Geniş çaplı bir savaş şimdilik önlendi

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Hizbullah, üst düzey komutanlarından Fuad Şükr’ün öldürülmesi sonrası, uzun süredir beklenen misilleme saldırısını dün 340 Katyuşa füzesi ve İHA’lar ile gerçekleştirdi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, saldırı sonrası kameralar karşısına geçti ve İsrail'e sert mesajlar gönderdi. Misillemenin “ilk aşamasını” tamamladıklarını belirten Nasrallah, “İntikam almaktan vazgeçmedik” dedi ve İsrail’e karşı “caydırıcılığın” yeniden tesis edilip edilmediğini zamanın göstereceğini söyledi.

“İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Sivil bölgeleri hedef almadan cevap verme kararı aldık” diyen Nasrallah, “Erbain operasyonu” adını verdikleri misillemenin Fuad Şükr’ün Beyrut’ta öldürülmesine “cevap” olduğunu belirtti.



HİZBULLAH GERİLİMİ TIRMANDIRMAKTAN KAÇINMAK İSTİYOR



Katar merkezli Al Jazeera, bugün yayınladığı bir analizle Nasrallah'ın konuşmasındaki 5 önemli detayı okuyucuları ile paylaştı. Bunlardan en önemlisi ise Hizbullah'ın askeri bir tırmanıştan kaçınmak istemesi.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasından bir gün sonra Hizbullah ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar başladı. Saldırıların, İran ve ABD’nin de dahil olduğu bölgesel bir savaşa dönüşme riski küresel bir endişeye neden olurken, Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye ve Hizbullah üst düzey komutanı Fuad Şükr’ün öldürülmesinin ardından bu endişe, yerini paniğe bıraktı.

“Erbain operasyonunun” ardından Nasrallah, saldırının başarılı olduğunu ve İsrail askeri ve istihbarat tesislerinin hedef alınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Habere göre, Nasrallah “İsrail hükümetini kayıpları gizlemekle" suçladı.

“Hizbullah'ın açık mesajı, amacına hizmet ettiği sürece misillemenin artık sona erdiği yönünde. Nasrallah’ın bununla kastettiği şey; Hizbullah'ın caydırıcılığını yeniden tesis edilmesiydi” ifadesi kullanılan analizde, İsrail'in artık Lübnan'da dikkatli davranmayabileceği öne sürülerek “Hizbullah'ın bu saldırısının İsrail'i durdurup durdurmayacağını ve kırmızı çizgileri aşmasını engelleyip engellemeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek” değerlendirmesi yer aldı.

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İSTİHBARAT ÜSSÜ ANA HEDEFTİ

Nasrallah, Hizbullah'ın saldırısının ana odağının İsrail istihbarat servisi Mossad ve askeri istihbarat grubu Birim 8200'e ev sahipliği yapan Tel Aviv'in kuzeyindeki Glilot üssü olduğunu belirtti.

Hizbullah komutanlarına yönelik suikastlardan istihbarat servislerini sorumlu tutan Nasrallah, İsrail'in kuzeyini ve işgal altındaki Golan Tepelerini vuran önceki saldırılarının aksine İsrail topraklarının derinliklerini vurduğunu vurguladı.

Erbain operasyonu hakkında planlandığı gibi gerçekleştiğini söyleyen Nasrallah, İsrail’in Glilot’a verdikleri zararla ilgili bilgileri sır olarak sakladığını söyledi. Nasrallah, AFP’ye konuşan İsrailli yetkilinin “saldırıları başarısız oldu” ifadelerini reddetti.

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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SALDIRIYI ERTELEDİ

Hizbullah lideri, “İsraillilerin ve ABD’nin teyakkuzda olduğu bir dönemde karşılık vermede acele etmek başarısızlık anlamına gelebilirdi” sözleriyle saldırının gerçekleşmesinin geciktiğini belirtti.



Nasrallah, İsrailliler arasında korku yaratmanın faydalarının tartışılmasının da etkili olduğunu vurguladı. Nasrallah, direniş ekseni arasında da İsrail’e saldırının ayrı ayrı mı yoksa aynı anda mı saldıracakları konusundaki görüşmelerin saldırının ertelenmesine yol açtığını ifade etti.

Nasrallah ayrıca, “intikam” saldırısının gecikmesinin ana nedenlerinden birinin Gazze’deki ateşkes görüşmelerinin başarıya ulaşması için zaman tanımak olduğunu vurguladı.

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Nasrallah, “Amacımız, Gazze'ye yönelik saldırganlığı sona erdirmekti. Bu yüzden yeterince fırsat verdik, ancak bunca zamandan sonra Netanyahu'nun yeni koşullar öne sürdüğü ve Amerikalıların onunla birlikte çalıştığı ve bunların hepsinin zaman kaybı olduğu açığa çıktı. Bu yüzden daha fazla ertelemek için bir neden yoktu” dedi.

İSRAİL İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ

Nasrallah, konuşması sırasında İsrail’in de bir dizi iddiasını çürüttü. İsrail’in, saldırıyı bildiği ve önleyici saldırıda bulunarak Erbain operasyonuna zarar verdikleri iddiasına cevap veren Nasrallah, İsraillilerin saldırıyı ortaya çıkarmadığını, sadece sınıra yakın bir hareketlilik fark ettiklerini ve saldırı başlattıklarını ancak saldırı başlamadan önce Hizbullah'ın hiçbir roket ya da insansız hava aracı fırlatma alanını vurmadıklarını söyledi.

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Nasrallah, İsrail’in önleyici saldırısı sırasında vurduğu bölgelerin önceden boşaltılmış roket fırlatma alanları olduğunun ve Erbain operasyonu bittikten sonra vurulduğunun altını çizdi.

SİVİL HEDEFLERDEN KAÇINILDI

Nasrallah, İsrail ordusu ve istihbaratının hedef alındığını söylediği saldırıda sivil alanların hedef alınmadığını belirtti.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı gibi kamu altyapısı da dahil olmak üzere tüm sivil alanlardan kaçındığını vurgulayan Nasrallah, “Lübnan'daki sivillerin korunmasını sağlamak amacıyla sivillerden uzak durmayı tercih ettik” dedi.

NEW YORK TİMES: GENİŞ ÇAPLI SAVAŞ ŞİMDİLİK ÖNLENDİ

ABD'li New York Times gazetesinde yer alan habere göre, analistler Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaş şimdilik önlenmiş olsa bile, iki taraf arasındaki saldırıların devam edeceğini ve bu saldırıların bir noktada İran'ı içine çekebilecek daha büyük bir savaşa dönüşebileceğini iddia etti.

Lübnan'daki ateşkesin Gazze'deki ateşkese bağlı olduğuna dikkat çeken gazete bu ihtimalin şu an çok uzak göründüğünü yazdı ve devam eden saldırıları bir yıpratma savaşı olarak değerlendirdi.