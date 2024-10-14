Hizbullah İsrail’de askeri üssü vurdu: 4 israil askeri öldü 67 yaralı

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İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda İsrail ilk ciddi hasarı dün Hizbullah’ın İHA saldırısında aldı. Çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak Hizbullah üyelerine kalıcı hasarlar verdiren, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı yer altında yaşadığı yerde sığınak delici bombalarla öldüren ve Hizbullah yönetim kademesini düzenlediği nokta suikastlerle teker teker ortadan kaldıran İsrail, dün akşam ilk ciddi darbeyi aldı. Hizbullah dün akşam saatlerinde İsrail’in Hayfa kentinin güneyindeki Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA dronla saldırdı. Saldırıda 4 İsrail askerinin öldüğü açıklanırken, en az 67 İsrail askerinin de yaralandığı bildirildi.

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Yaralanan İsrail askerleri için ülke çapında kan bağışı çağrısında bulunuldu.

İHA’YI TESPİT EDEMEDİ

İsrail ordusunun, Lübnan’dan ateşlendiğini öne sürdüğü İHA saldırısında, savunma sistemlerinin aracı tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı kaydedildi. Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

Vurulan askeri üssün görüntülerinde yerlerde çok miktarda kan izleri olduğu görüldü.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut’taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için “Glolani Tugayı’nın eğitim üssüne İHA filosuyla” saldırı düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, Hizbullah’ın “ülkesini, halkını” korumak için göreve hazır olduğu, “düşmanı caydırmak görevinden geri durmayacağı” ifadeleri kullanıldı.

DİRENİŞİN KABİLİYETİ HALA GÜÇLÜ

Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada ise saldırıda ‘bir intihar dronu’ kullanıldığını söyledi. Hizbullah yetkilisi, “Direnişin kabiliyetleri hala güçlü ve İsrail’in arkasına ulaşabilecek kapasitede” ifadelerini kullandı.

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GENELKURMAY BAŞKANI HALEVİ ÖLDÜ İDDİASI

- İsrail’in merkezinde yer alan Hayfa kentindeki askeri üsse saldırının hedefinde İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin bulunduğu ve saldırı sırasında öldüğü iddia edildi. Halevi’nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada Halevi’nin öldüğüne ilişkin bilgiler yer aldı. İsrail’de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi de sosyal medyada milyonlarca takipçili bazı hesapların Halevi’nin öldüğüne dair “doğrulanmamış haberler” paylaştıklarına dair bir haber yayımladı. Rus medyasında ve sosyal medya hesaplarında da Halevi’nin öldüğüne dair paylaşımlar yer aldı.