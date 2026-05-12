Hizbullah dronları İsrail’in kâbusu oldu

İSRAİL’in Lübnan’a yönelik saldırılarını ve ülkenin güneyindeki işgalini sürdürdüğü dönemde, Hizbullah’ın FPV dronları İsrail ordusunun en zayıf noktasına dönüşmüş durumda. İsrail medyası, fiberoptik kablolu bu dronların elektronik karıştırmayı etkisiz bırakması nedeniyle “kâbus” haline geldiğini, askerlerin ise sahada giderek daha fazla çaresizlik yaşadığını yazıyor. İsrail’in Lübnan’a saldırılarının başladığı 4 Mart’tan bu yana Hizbullah’ın 80’den fazla dron saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

DEMİR KUBBE’Yİ VURDULAR

Hizbullah’ın yayımladığı görüntüler de bu baskıyı doğrular nitelikte. Grup, İsrail’in Batı Celile’deki bir Demir Kubbe bataryasının FPV dronla vurulduğunu gösteren görüntüleri servis ederken, bir başka görüntüde ise İsrail tankının hedef alındığı ve tanktaki askerlerin kaçtığı görülüyor. İsrail basınına konuşan kaynaklar, Hizbullah’ın küçük FPV dronları İsrail askerlerine karşı sık biçimde kullandığını, İsrail içindeki üsleri de hedef aldığını ve bazı modellerin fiber-optik kabloyla yönlendirildiği için sinyal karıştırma girişimlerinden etkilenmediğini aktardı.

Sahadaki hasar da dikkat çekici boyuta ulaştı. Hizbullah saldırılarında bir İsrail askeri kuzeydeki bir üs saldırısında öldü, çok sayıda asker yaralandı. Times of Israel gazetesi geçen ay bir M548 askeri taşıyıcının vurulduğunu, yangın çıktığını ve 12 askerin yaralandığını yazdı.

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine hava saldırılarını sürdürüyor.

ÖNLEM ALAMIYORLAR

İsrail medyası, yaşanan durumu yalnızca bir taktik sorun olarak değil, doğrudan bir moral ve güvenlik krizi olarak tarif ediyor. i24NEWS Hizbullah’ın dron operasyonlarını “İsrail’in kâbusu” diye nitelerken, bir başka yayında ise kuzeyin “yanmakta olduğu” ve ordunun “ellerinin bağlı” bulunduğu ifadeleri dikkati çekiyor.

İsrail ordusu ise bu tehdide karşı doğaçlama önlemler almaya çalışıyor. İsrail medyasına konuşan yedek askerler, Hizbullah’ın sessiz ve alçaktan yaklaşan FPV dronları nedeniyle birliklerin sürekli tetikte tutulduğunu, bazı bölgelerde ise yalnızca gökyüzünü izlemekle görevli askerler görevlendirildiğini anlattı. Askerler, erken uyarı sistemlerinin çoğu zaman devreye girmediğini ve dronların “aniden üzerlerinde belirdiğini” söylüyor. İsrail merkezli araştırma merkezi Alma Center’ın raporuna göre ordu ile Savunma Bakanlığı, saha birliklerine kısa vadede ağ, kamuflaj, sahte hedefler, av tüfekleri ve özel mühimmat dağıttı.

İKİ AŞAMALI SALDIRI

Hizbullah tarafı ise FPV’leri sadece saldırı aracı olarak değil, savaş alanını kilitleyen bir güç çarpanı olarak kullanıyor. Alma raporu, örgütün önce gözlem dronu ile hedefi tespit ettiğini, ardından patlayıcı yüklü FPV’yi gönderdiğini aktarıyor. Aynı raporda, bu dronların İkinci Lübnan Savaşı’ndaki Kornet füzelerine benzetildiği ve İsrail askerlerinde sürekli tehdit hissi yarattığı belirtiliyor.

Hizbullah, İsrail’in Demir Kubbe sistemlerine yönelik saldırıların görüntülerini yayımladı.

DOĞU KUDÜS’TE TEHLİKELİ OYUN

İSRAİL’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan ve yaklaşık 55 bin kişinin yaşadığı Silvan Mahallesi’nde ev yıkım operasyonlarının hızlandırılması Filistinliler arasında paniğe neden oldu. 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgede en az 54 Filistinlinin evi yıkılırken, onlarca yapı da ağır yıkım ve tahliye baskısı altında. 30’dan fazla aile son iki yılda yerinden edildi. Silvan, uzun yıllardır İsrail destekli yerleşimci örgütlerin hedefinde bulunuyor. Bölgedeki Filistinliler bunun Mescid-i Aksa çevresindeki demografik varlığı zayıflatmayı ve yerleşimci projelerine alan açmayı hedeflediğini söylüyor. İsrail yönetimindeki Kudüs Belediyesi, evlerin birçoğunu izin alınmadan inşa edildikleri gerekçesiyle yasadışı olarak sınıflandırıyor.

Tel Aviv yönetimi, bölgede “Kral Bahçesi” ve “Davud Şehri” adı verilen Tevrat temalı arkeolojik ve turistik projeleri genişletmek isterken, Filistinliler bunun Doğu Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan bir “sürgün politikası” olduğunu savunuyor. Yerleşimci örgütlerin ve belediyenin planlarının Silvan’ı Batı Kudüs’e entegre etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Sivil toplum örgütü Peace Now’a göre Doğu Kudüs’te yaklaşık 233 bin yasadışı Yahudi yerleşimci yaşıyor.

