Hizbullah Avn’ı uyardı... ‘Koltuğunu kaybedersin’

Haberin Devamı

srail basınına göre Hizbullah yetkilisi Navaf elMusevi, böyle bir adımın Avn’ın koltuğunu kaybetmesine mal olacağı uyarısında bulundu. Musevi yaptığı açıklamada “Avn, ABD Başkanı Trump’a boyun eğip Netanyahu ile görüşürse, cumhurbaşkanlık statüsünü kaybeder. Meşruiyet, Lübnan’ın içinden gelir, dışından değil. Başbakan Nevvaf Selam’ın da mensup olduğu Sünni çoğunluğun İsrail ile barış anlaşması imzalamayı kabul edeceğini kim söyledi” ifadelerini kullandı.

‘PİYON DEĞİLİZ’

Öte yandan Avn, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Hizbullah’a üstü kapalı bir mesaj verdi. İsrail ile doğrudan görüşmelerin zayıflık ya da taviz göstergesi olmadığını belirten Avn, “Bugün kendimiz için müzakere ediyoruz. Artık kimsenin oyununda bir piyon ya da başkalarının savaşlarının sahası değiliz ve bir daha asla olmayacağız” ifadelerini kullandı. Ülkede İsrail’in karşı saldırıları nedeniyle bir buçuk ayda yaklaşık 2 bin 300 kişi hayatını kaybetmiş ve bir milyondan fazla kişi yerinden edilmişti.

Haberin Devamı

‘İSRAİL’E GÜVENMİYORUZ’

HİZBULLAH lideri Naim Kasım, Lübnan’daki ateşkesin ardından ilk kez açıklama yaptı. Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarına devam edeceğini aktaran Kasım, “Ateşkes, düşmanlıkların sona ermesi anlamına gelir. Ancak İsrail’e güvenmiyoruz. Bize saldırdığı müddetçe karşılık vermeye devam edeceğiz” dedi. Hükümetle işbirliğine hazır olduklarını aktaran Kasım, “Ulusal egemenliğimizi elde etme amacıyla, Lübnan’daki yönetimle işbirliğine açığız” diye ekledi.