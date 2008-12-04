Hitler'le keşfet

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Belçika'da bir turizm şirketi, turizme yeri bir anlayış getirdiğini göstermek için Hitler'in yarı çıplak fotoğrafını reklamlarında kullandı.



Reklamda ise şu slogan kullanılıyor: "Gerçek Avrupa'yı keşfet. Klişeleri değil" Reklam şöyle devam ediyor: "İnanmıyorsanız deneyin: Eğer Google'da "Alman" kelimesiyle arama yaparsanız ilk bu fotoğrafla karşılaşacağınızı göreceksiniz" diyor.

Almanlar, Belçika televizyonlarının bu reklamı göstermesine tepki gösterdi. Televizyonlar ise yapılan eleştirileri yersiz buluyor.

Almanlar, espri yapmak için bile olsa Nazi sembollerinin kullanılmasını doğru bulmuyor. Bu tür reklamların Nazizmi sempatik hale getirdiğini belirtiyor.