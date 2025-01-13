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Hırvatistan’da zafer Zoran Milanovic'in

Güncelleme Tarihi:

#Zoran Milanovic#Hırvatistan#Seçim
Hırvatistan’da zafer Zoran Milanovicin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 10:08

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini, Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) desteklediği Zoran Milanovic yeniden kazandı. Milanovic, yüzde 74,5 oyla Hırvatistan’ın yakın tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda elde edilen en yüksek oy oranına ulaştı.

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Hırvatistan Devlet Seçim Komisyonu (DIP), oyların yüzde 98’ine yakınının sayılmasıyla Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenen mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in oy oranının yüzde 74,5 olduğunu açıkladı. Bu sonuçla Milanovic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan aday oldu. İktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği’nin (HDZ) desteklediği Dragan Primorac’ın oy oranı ise yüzde 25,5’te kaldı.

Milanovic, yüzde 74,5 oyla Hırvatistan’ın yakın tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda elde edilen en yüksek oy oranına ulaştı.

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#Zoran Milanovic#Hırvatistan#Seçim

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