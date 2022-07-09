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Hırvatistan’da yangın: Pula şehri elektriksiz kaldı

#Hırvatistan#Pula#Yangın

Hırvatistan'ın Pula kentindeki Valdebek bölgesinde çıkan yangın nedeniyle kentte elektrik kesintisi yaşandı.

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Hırvatistan’ın Pula kentindeki Valdebek bölgesinde büyük çaplı bir yangın çıktı. Bir trafoda çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle kentin büyük bir kısmı elektriksiz kaldı.

Hırvatistan İtfaiye Şefi Dina Kozlevac yaptığı açıklamada, 2 Kanada itfaiye uçağının yangın söndürme çalışmaları için Hırvatistan’a geldiğini belirtti. Kozlevac bölge sakinlerine evde kalma çağrısında bulunurken, şiddetli rüzgarların yangını söndürme çalışmalarına engel olduğunu ifade etti. Yangın nedeniyle ayrıca şehirde birkaç evin ve araçların yandığı iddia edildi.

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#Hırvatistan#Pula#Yangın

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