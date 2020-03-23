Hırvatistan'da deprem

Hırvatistan’da dün 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Zagreb’in merkez üssü olduğu 5.3 büyüklüğündeki depremde 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çok sayıda kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. Yerel saatle 06.23’te meydana gelen depremde, Zagreb’de başta tarihi binalar olmak üzere birçok ev ve işyerinde hasar meydana geldi. Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic de deprem sonucu tarihi Zagreb Katedrali’nin güney kulesinin büyük hasar gördüğünü söyledi.



VİRÜS UYARISI



Sağlık Bakanlığı’ndan Maja Grba Bujevic ise yeni tip koronavirüs (COVID-19) tehlikesinin geçmediğini anımsatarak, depremden korunmak için dışarı çıkanlara mesafeyi korumaları çağrısında bulundu. Başkentte artçı depremler devam ederken, binalardan kopan parçalar sokaklardaki araçlara zarar verdi. Zagreb’deki kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.