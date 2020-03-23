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Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Hırvatistan'da deprem

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Hırvatistan'da deprem
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Dün Hırvatistan, 5.3 büyüklüğündeki depremle sallandı. Birçok tarihi bina, ev ve işyeri zarar gördü. Çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı.

Hırvatistan’da dün 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Zagreb’in merkez üssü olduğu 5.3 büyüklüğündeki depremde 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çok sayıda kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. Yerel saatle 06.23’te meydana gelen depremde, Zagreb’de başta tarihi binalar olmak üzere birçok ev ve işyerinde hasar meydana geldi. Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic de deprem sonucu tarihi Zagreb Katedrali’nin güney kulesinin büyük hasar gördüğünü söyledi.

VİRÜS UYARISI

Sağlık Bakanlığı’ndan Maja Grba Bujevic ise yeni tip koronavirüs (COVID-19) tehlikesinin geçmediğini anımsatarak, depremden korunmak için dışarı çıkanlara mesafeyi korumaları çağrısında bulundu. Başkentte artçı depremler devam ederken, binalardan kopan parçalar sokaklardaki araçlara zarar verdi. Zagreb’deki kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

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