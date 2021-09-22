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Hırvatistan'da akılalmaz olay... Polis gizemli kadının kimliğini bulmaya çalışıyor

#Hırvatistan#Kayıp Kadın#Hafıza Kaybı
Hırvatistanda akılalmaz olay... Polis gizemli kadının kimliğini bulmaya çalışıyor

Hırvatistan'da yaşanan bir polisiye vaka haberi ülke sınırlarını aşarak dünya basınına konu oldu. Dünya basınının manşetlerine taşıdığı olayda polis ekipleri günler önce bulunan, kim olduğunu hatırlamayan ve "profesör gibi" İngilizce konuşan kadının kimliğini teşhis etmeye çalışıyor.

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Hırvatistan'ın Krk Adası'nda, mükemmel İngilizce konuşan bir kadın yüzü kanlarla kaplı bir halde balıkçılara el sallayıp yerini belli etmeye çalışıyordu. Kadına ait olduğu düşünülen eşyalar ise Adriyatik Denizi'nin kuzey kıyısında, bir kayanın üzerinde bulundu. Hırvat polisi hemen bu gizemli olayın peşine düştü.

Geçtiğimiz hafta polis kimliği bilinmeyen bu gizemli kadını ve kendisinden yaklaşık 500 metre uzakta da eşyalarını buldu.

Polis yetkilileri Hırvat medyasına kadının eşyalarının arasında para ya da kimliğini açığa çıkaracak herhangi bir belge bulunmadığını açıkladı.

Kurtarma ekiplerinin kadını bulunduğu yerden kaldırıp sedyeye yerleştirmeye çalıştığı fotoğraflar tüm ülkede paylaşılıyor.

60'lı yaşlarında olduğu düşünülen kadın ilk olarak adada, kayalıkların üzerine oturmuş halde balıkçılara el sallarken fark edildi.

Ulaşılması oldukça zor olan sivri kayalıkları aşan 14 kişilik bir ekip kadını kurtarırken, görgü tanıklarının 'profesör gibi' İngilizce konuştuğunu aktardığı kadının ne kayalıklara nasıl geldiğini nem de adını ve kim olduğunu hatırladığı bildirildi.

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Hırvatistanda akılalmaz olay... Polis gizemli kadının kimliğini bulmaya çalışıyor

Üzerinde pasaport, telefon, kimlik gibi şeyler bulunmayan kadının yaralı olduğu ve aşırı susuz kaldığı açıklandı. Perişan haldeki kadının kendisine uzatılan uyu bile içemediği, birkaç yudum alıp bıraktığı ifade edildi.

Bölgede yaşayan bir kişi, kadının bulunduğu yeri şöyle tarif ederken 'Orada bulunması çok garip. Kayalar çok keskin, ayakkabınızı bile parçalar. Üstelik etrafta yaban domuzlar ve ayılar var. Oraya kendi başına yüzmüş ve hayatta kalmış olması neredeyse imkansız.' sözlerini kullandı.

Polis ekipleri kadının fotoğraflarını her yerde dağıtarak tanıdıklarına ulaşmaya çalışıyor. Bazı görevliler de kadının fotoğrafıyla tatil yerlerinde soruşturma yürütüyor. Ancak şu ana kadar yapılan açıklamalara göre kimlik tespiti için her yolun denendiği ve olayın üzerindeki gizem perdesinin kaldırılamadığı ifade ediliyor.

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#Hırvatistan#Kayıp Kadın#Hafıza Kaybı