Hırvatistan yakında Schengen’e üye olabilir

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AB içişleri bakanları, Hırvatistan’ın gerekli kriterleri karşıladığına kanaat getirdiler. AB üyesi 22 ülkenin yanı sıra İzlanda, İsviçre, Norveç ve Liechtenstein’ı da kapsayan Schengen Bölgesi’ne girmek için aralarında polis verilerinin paylaşımı ve dış sınırların güçlendirilmesinin de yer aldığı bazı kriterlerin karşılanması gerekiyor.

Hırvatistan’ın Schengen üyeliğinin devreye girebilmesi için üye ülkelerin resmi onayı gerekiyor. Bu onayın fazla gecikmesi beklenmiyor. AB Dönem Başkanı Slovenya’nın İçişleri Bakanı Ales Hojs, önemli bir başarının söz konusu olduğunu belirterek, “Hırvatistan’ı kutlamak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum” dedi.