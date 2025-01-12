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Hırvatistan seçiminin ikinci turu için sandık başında

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#Hırvatistan#Seçim#Cumhurbaşkanı Seçimi
Hırvatistan seçiminin ikinci turu için sandık başında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 11:32

Hırvatistan'da kayıtlı 3,7 milyondan fazla seçmen, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanmaya başladı. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

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Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da 8'inci kez yapılan cumhurbaşkanı seçiminde halk, yerel saatle 07.00-19.00'da sandık başına giderek oylarını kullanacak.

Seçimin ikinci turunda Sosyal Demokrat Partinin (SDP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olabilmek için yarışıyor.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimi 5 yılda bir yapılıyor ve kazanan en fazla iki dönem görev alabiliyor.

Balkan ülkesi Hırvatistan'da 29 Aralık'ta yapılan ilk tur seçimde Milanovic oyların yüzde 49,1'ini, rakibi Primorac ise yüzde 19,4'ünü alarak ikinci tura kalmıştı.

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#Hırvatistan#Seçim#Cumhurbaşkanı Seçimi

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