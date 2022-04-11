Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Hırvatistan Rusya'nın büyükelçilik çalışanlarını "istenmeyen kişi" ilan etti

#RUSYA#Hırvatistan#İstenmeyen Kişi
Hırvatistan Rusyanın büyükelçilik çalışanlarını istenmeyen kişi ilan etti

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliğindeki 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personeli istenmeyen kişi ilan etti.

Haberin Devamı

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Zagreb Büyükelçisinin "Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırganlığın ve çok sayıda suçun en güçlü şekilde kınandığının" ifade edilmesi için Bakanlığı çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Rus büyükelçiye Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini acilen durdurması, Rus birliklerinin Ukrayna topraklarından geri çekilmesi, siviller için acil tahliye yolları ve insani yardım sağlanması çağrılarının iletildiği aktarıldı.

Görüşmede, Rusya'nın Hırvatistan Büyükelçiliği'ndeki 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personelinin "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Hırvatistan'dan ayrılmalarının istendiği kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Hırvatistan#İstenmeyen Kişi

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga