Hırvatistan 5,3 ile sallandı!
Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 5,3 şiddetinde deprem oldu. Depremin ardından hasar ihbarı yapılmazken, deprem bölgede paniğe neden oldu. Petrinja'da 29 Aralık'ta da deprem olmuş, 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Petrinja olan depremin yerel saat ile 18.02'de meydana geldiği belirtilerek, sarsıntının başkent Zagreb'de de hissedildiği ifade edildi.
Depremin ardından hasar ihbarı yapılmazken, Petrinja'da 29 Aralık 2020'deki 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından her gün sarsıntı yaşanıyor.
Petrinja'da 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı 6,3'lük depremde çok sayıda bina hasar görmüş, 160 bin kişi de depremden etkilenmişti.
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