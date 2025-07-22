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Hırsızlık için girdiği evde casus üssü buldu: İran'daki 'İHA evi' skandalında baş şüpheli İsrail

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#İran#Hırsızlık#Casusluk
Hırsızlık için girdiği evde casus üssü buldu: İrandaki İHA evi skandalında baş şüpheli İsrail
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 15:53

Tahran’da ismi açıklanmayan bir şahıs hırsızlık için girdiği evde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Hırsız, girdiği evde insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan parçalar ve askeri ekipmanlar buldu. Gördüklerinin ardından soygundan vazgeçen hırsız, durumu yetkililere bildirmeye karar verdi.

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Devrim Muhafızları Ordusu’nun kamu ihbar hattını arayan hırsız “şüpheli” bir durumla karşılaştığını bildirdi. Tahran’ın kuzey bölgesinde bulunan 3 katlı binayı incelemeye gelen ekipler, içeride elektronik parçalar, mikro çipler, güdüm sistemleri ve dron parçaları buldu.

İran medyasında yer alan haberlere göre, askeri amaçlı teçhizatlar, İsrail ile bağlantılı casusluk şebekelerinden birine ait olabilir. Haberlerde, evin gözetleme dronlarının depolanması ve kontrol edilmesi için bir üs görevi gördüğü öne sürüldü. Resmi devlet kurumları iddiayı henüz doğrulamadı. Olayın hassasiyetinden ve istihbari durumundan dolayı resmi kurumların yanlış bilgilendirme yapmaktan çekinmesi sonucu sessiz kaldığı düşünülüyor.

Atölye, MOSSAD ile ilişkilendirilirse İran içerisinde yabancı bir güç tarafından kurulduğu keşfedilen ilk 'İHA evi' olmayacak. Geçtiğimiz aylarda da İran’da MOSSAD tarafından kurulan dron üretim atölyeleri bulunmuştu.

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Hırsızlık için girdiği evde casus üssü buldu: İrandaki İHA evi skandalında baş şüpheli İsrail

İsrail, İran'a yönelik saldırılarında çok sayıda dron kullanmıştı. Kullanılan dronların İran topraklarına sızan MOSSAD ajanları tarafından havalandırılarak hedeflerine yönlendirildiği öne sürülmüştü.

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HIRSIZLIKTAN KAHRAMANLIĞA

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birçok kullanıcı hırsıza övgüler yağdırdı. Kullanıcıların takdirini kazanan hırsız, kimilerince “kahraman” olarak nitelendirildi. Bu olay, son dönemde İsrail saldırılarıyla sarsılan İran halkı için dayanışma duygusunu artıran olaylardan biri olarak kayda geçti.

Hırsızın adli durumu ise merak konusu. Hırsızın suçüstü yakalanmaması ve yetkililere bilgi vermesi nedeniyle, hakkında yasal işlem yapılmayabileceği ifade edildi. Yerel medyaya göre, hırsızın kimliğinin gizli tutulması, olayın hassasiyetine işaret ediyor.

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#İran#Hırsızlık#Casusluk

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