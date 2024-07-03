Hırsızlık cinayet kanunsuzluk... Gazze Vahşi Batı’ya döndü

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Yaklaşık dokuz aydır devam eden İsrail saldırıları sonucu harabeye dönen ve 2 milyondan fazla Filistinlinin insani felaket ortamında hayatta kalmaya çalıştığı Gazze’de gün geçtikçe iç kaos da yaşanıyor. Hamas’ın bölge üzerindeki etkisini yitirmesinin ardından oluşan otorite boşluğunda kanunsuzluk Gazzelilerin zaten zor olan hayatını daha da katlanılmaz hale getiriyor. Hırsızlık, intikam cinayetleri, kaçakçılık ve çeteleşme vakaları hızla artarken, Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Gazzeliler yaşananları, “işler korkutucu bir hale gelmeye başladı” sözleriyle aktarıyor.

BÖLGEDE POLİS KALMADI

İsrail saldırıları bölgede elektrik, su gibi kritik altyapı hizmetlerinin sağlanamamasına neden olduğu kadar Hamas’ın Gazze’deki idari kabiliyetlerini de ortadan kaldırdı. Savaştan önce adi suçların çok az olduğu Gazze’deki polis karakollarının ve polis memurlarının da İsrail’in hedefi olması sonucu bölgede az sayıda güvenlik görevlisi kalması ciddi bir iç güvenlik açığına neden oldu. Gıda başta olmak üzere temel insani malzemelere erişimin zor olduğu Gazze’de, güvenlik eksikliğinin yanı sıra hapishanelerin boşaltılması da kanunsuzluğun yayılmasını hızlandırdı.

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HAMAS’I ARIYORLAR

Mart ayında arabasının aküsünü çalan hırsızları kovalarken başından vurularak öldürülen Muhammed ebu Karş’ın yakınları, polisin katilleri aramaya bile çalışmadığını anlatırken, “Her gün aileler arasında şiddetli kavgalar çıkıyor. İnsanlar yaptıkları hiçbir şeyden ötürü cezalandırılmayacaklarını biliyor” sözleriyle kaos ortamını tarif ediyor. Gazze içindeki şiddet olayları uluslararası yardımların ulaşmasını da engelliyor.

FİLİSTİNLİNİN BİTMEYEN ÇİLESİ

İsrailli yetkililer son haftalarda, Gazze’deki yoğun çatışma aşamasının sonuna gelindiği yönünde açıklamalarda bulunurken, İsrail güçleri Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde baskın ve operasyonlarını sürdürüyor. İsrail ordusu dün ise Han Yunus’un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere tahliye emri verdi. Siviller gece yarısı yürüyerek bölgeden ayrıldı. ABD medyası bunu yeni bir kara operasyonunun sinyali olarak yorumladı. İsrail’in savaşın son aşamasında daha önce ele geçirilen bölgelere ikincil operasyonlar düzenleyebileceği belirtiliyordu.