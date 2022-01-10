Hırsızın zor anları: Eve çatıdan girmeye çalıştı, bacaya sıkıştı!

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ABD'de eve çatıdan girmeye çalışan hırsızın başına gelmeyen kalmadı.

Cumartesi günü sabah saat 05:30 sıralarında Silver Spring'deki bir eve girmek için çatıya çıkan hırsız bacaya sıkışmış bir halde bulundu.

Ülkenin Maryland eyaletinde yaşanan olaya polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

New York Post'ta yer alan habere göre, bacaya sıkışan hırsız ekiplerin çabası sonrası buradan çıkarıldı.

ÇALIŞMA 90 DAKİKA SÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması kapsamında 90 dakika çalıştığı ve evin duvarında bir delik açmak zorunda kaldıkları açıklandı.

Polis eskortu ile ambulansa götürülen kişinin tedavisinin sürdüğü ancak durumunun ciddi olmadığı belirtiliyor.

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TEDAVİ SONRASI SORGUYA ALINACAK

Yetkililer adamın nasıl bacaya sıkıştığının sorgu sonrası ortaya çıkmasını umduklarını açıkladı.

Tedavisi süren kişinin kimliği açıklanmazken hakkında suçlamaların yapılıp yapılmadığına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Olay yerinden çekilen görüntüler sosyal medyada yer alınca bu anlar kısa sürede viral oldu