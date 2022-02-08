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Hırsızın böylesi: Yedi, içti, yıkandı... Bir de üstüne para bıraktı!

#ABD#New Mexico#Hırsız
Hırsızın böylesi: Yedi, içti, yıkandı... Bir de üstüne para bıraktı

ABD'nin New Mexico eyaletinde hırsızlık için girdiği evde yaptıkları büyük şaşkınlık yaratan adam ülke medyasında haber haline geldi. Hırsızın ev sahibine bıraktığı not da filmleri aratmadı...

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Silahlı bir adam ABD'nin New Mexico eyaletinde bir eve hırsızlık yapmak için girdi. Ancak bu klasik bir hırsızlık hikâyesi gibi başlayan olay yaşananların basına yansımasıyla bir anda ülke gündeminde üst sıralara yerleşti.

Santa Fe şehri polisinin pazar günü aldığı çağrı şöyleydi: Ev sahibi içeri girer girmez 34 yaşındaki Teral Christesson'ı salonunda elinde bir tüfekle birlikte dururken gördü. Ev sahibi polise adamın bir yandan da karides yiyerek bira içtiğini anlatıyordu.

Hırsız ev sahibinden, evine girdiği için özür dileyip "Uyuyacak bir yere ihtiyacım vardı." diyerek kırdığı cam için 200 dolar bırakıp sakince tüfeği ve spor çantasıyla oradan ayrıldı.

Teral Christesson'ın eve camı kırarak girdiğini söyleyen ev sahibi camın tamir ücretinin de tam olarak 200 dolar tuttuğunu söyledi. Üstelik ev sahibinin polisteki ifadesine göre adam yaşananlardan dolayı utanç doluydu ve oldukça da kibar davranmıştı.

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Hırsızın böylesi: Yedi, içti, yıkandı... Bir de üstüne para bıraktı

Christesson, adama ailesinin Texas'ta öldürüldüğünü ve kendisinin de birilerinden kaçtığı söyledi. yollara düşen Christesson'ın arabası adamın evinin biraz uzağında bozulmuştu.

Hırsız oldukça sıra dışı ve kibar olsa da olayın ertesi günü bir kadının arabasını silah zoruyla çalmaya çalışırken yakalandı ve tutuklandı. Kadının ifadesine göre Christesson ona arabadan inmesini söylemiş ve kadın kornaya basıp gürültü çıkarınca da kaçmaya çalışmıştı.

Polisin sorguladığı kibar hırsız arabası bozulunca yakalandığı kar fırtınasında ölmemek için bir eve girdiğini ve camı kırdığı için üzgün olduğunu söyledi. Ancak araba çalmaya çalışmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Davranışları alışılmadık olsa da Teral Christesson, hırsızlık, mala zarar verme ve araba çalmaya teşebbüs suçlarından yargılanacak...

 

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