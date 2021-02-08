Hırsız kitap yazıp anlattı: Kim Kardashian’ı nasıl soydum?

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, 2016’da moda haftasına katılmak için Paris’teyken korku dolu bir hırsızlık şoku yaşamıştı.

Fransız-Cezayirli Yunice Abbas ve dört kişinin daha dahil olduğu soygun çetesi, 3 Ekim 2016 sabahı 02:30 civarlarında dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Kim Kardashian'ı soymak için Paris'teki Hotel de Pourtalès'e gitmişti. Polis kılığında girdikleri otelde Kardashian’ın odasına giden soyguncular, şov yıldızının elini ve ayaklarını bağlayarak banyoya götürmüşler, 7 milyon sterlin değerinde mücevheri ve en önemlisi nişan yüzüğünü çalmışlardı.

Soygun sırasında Kim otelde tekti çünkü kardeşleri Kourtney Kardashian ve Kendall Jenner Paris’te bir gece kulübündeydi. Kardashian’ın özel koruması Pascal Duvier da kız kardeşlere eşlik ediyordu. Kim’in eşi Kanye West ise o sırada New York’ta bir konser veriyordu. Kanye; eşinin saldırıya uğradığı haberini alınca sahnede “ailevi bir acil durum” olduğu anonsunu yaparak konseri bitirmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan böylesi ünlü bir otelin sadece tek bir güvenlik kamerasına sahip olması da o dönem bir hayli eleştiri konusu olmuştu.

Sosyal medyada paylaştı, soyuldu

Kim Kardashian’ın soyulmasının ardındaki nedenlerden biri hayatını sürekli sosyal medyada paylaşması olarak gösterilmişti. Şov yıldızının otel odasına hırsız girdiği günün erken saatlerinde nişan yüzüğünü sosyal medyadan paylaşması da bir dikkat çeken detay.

Soygun anlarını kitapta anlattı: 'Paris'te 911'i tuşladı'

Yunice Abbas, dört kişinin daha olduğu çete ile Kim Kardashian’ı nasıl soyduğunu geçtiğimiz günlerde çıkardığı J'ai séquestré Kim Kardashian (Kim Kardashian’ı Kaçırdım) adlı kitabında anlattı.

Yunice Abbas’ın kitapta verdiği bilgilere göre Kim Kardashian ve asistanı, hırsızlar odasına girdiğinde Fransız polisini aramak yerine ABD acil durum numarası olan 911’i tuşlamış. Öte yandan soyguncu, “Kim Kardashian saldırı sırasında sakinliğini koruyabildi. Onu öldürmek istemediğimizi anladı ve 3,5 milyon sterlin değerindeki ünlü nişan yüzüğünü bile direnmeden teslim etti” diyor.

'Yanlışlıkla telefonu da çalmışız, Aa Tracy Chapman arıyor...'

Kitapta Abbas, topladığı ganimetlerle birlikte bisikletini sürerken lastiğinin nasıl patladığını, elindeki eşyalarla birlikte Paris’teki bir kaldırım köşesine nasıl fırladığını anlatıyor. Yunice Abbas “Kazanın hemen ardından elimde kalan tek değerli parça olan 30 bin Euro’luk kolye ucuna bakıyordum ki birden hiç bilmediğim bir telefon zil sesi beni yerimden sıçrattı. Kaçarken mücevherlerle beraber yanlışlıkla Kardashian’ın cep telefonunu da almışız. Mümkün değil… Halüsinasyon görüyorum! Şarkıcı Tracy Chapman, Kim Kardashian’ı arıyor, ulaşmaya çalışıyor” ifadelerine yer veriyor.

Paniğe kapılan Abbas’ın telefonu ani bir refleksle Canal de l’Ourq’a attığı ve evde geç kaldığı için hesap sormayı bekleyen karısı Farida’ya doğru koşar adımlarla ilerlediği de kitapta yazanlar arasında.

Kendisi ile gurur duyuyor

Soygunla ilgili detayların yer aldığı kitapta Abbas, hayat hikayesine de yer verdi. Abbas kendisini, Paris banliyölerinin en karanlıklarında büyüyen, içinde bulunduğu koşullar yüzünden ezilmiş bir aile babası olarak tanımlıyor. İlk suçunu 18 yaşında işleyen Yunice Abbas, Kim Kardashian soygunu için “Her gangsterin hayalini kurduğu bir soygunu gerçekleştirdiğim için gurur duyuyorum. Zaten kafamda bir gangsterim. Akranlarımın çoğu gibi, artık polisten korkmuyorum bile. Bu noktaya geldiğinizde ve kaybedecek çok şeyiniz olmadığında, bu genellikle sonun başlangıcıdır” diyor.

Yunice Abbas, 9 Ocak 2017'de, otel kolluklarında bulunan DNA’sı ile Belçika’da gerçekleştirdiği bir soygundan kalan arşiv materyali eşleşince evinde yakalandı ve tutuklandı.

Şu anda 67 yaşında olan Abbas ve tutuklanan dört suç ortağı yargılanmayı bekliyor. Yunice Abbas zaten kendisi aleyhindeki tüm suçlamaları kabul etmeyi planlıyor. Çetenin duruşmasının bu yıl içinde görülmesi bekleniyor.