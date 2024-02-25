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Hiroşima'ya atom bombasının atıldığı anı gösteriyordu... O saat 31 bin dolara satıldı

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#Japonya#Atom Bombası#Saat
Hiroşimaya atom bombasının atıldığı anı gösteriyordu... O saat 31 bin dolara satıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 14:20

Japonya’nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının kalıntıları arasından çıkarılan ve patlama anını gösteren kol saati, 31 bin 113 dolara alıcı buldu.

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Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 tarihinde atılan atom bombasının kalıntılarında bulunan kol saati ABD merkezli bir müzayede evi tarafından düzenlenen açık arttırmada satıldı. Atom bombasının atıldığı an olan 08.15’i gösteren erimiş haldeki saat 31 bin 113 dolara alıcı buldu. Müzayede evinden yapılan açıklamada, Hiroşima’daki kalıntılardan çıkarılan nadir bir parça olan kol saatinin tarihi öneme sahip diğer parçalarla birlikte satışa çıkarıldığı kaydedildi. Saatin yeni sahibi açıklanmadı.

Hiroşimaya atom bombasının atıldığı anı gösteriyordu... O saat 31 bin dolara satıldı

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#Japonya#Atom Bombası#Saat

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