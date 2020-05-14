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Hırkadan sonra gitarı da satışta
Efsanevi rock grubu Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in 1993 yılında MTV Unplugged performansında kullandığı 1959 model Martin D-18E akustik gitarı haziran ayında açık arttırmayla satılacak.
Cobain’in ölümünden 5 ay önce Kasım 1993’te çaldığı gitarın başlangıç fiyatının en az 1 milyon dolar (7 milyon TL) olması bekleniyor. Cobain’in aynı performans esnasında giydiği hırka geçtiğimiz yıl 334 bin dolara satılmıştı.
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