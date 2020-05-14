Hırkadan sonra gitarı da satışta

Cobain’in ölümünden 5 ay önce Kasım 1993’te çaldığı gitarın başlangıç fiyatının en az 1 milyon dolar (7 milyon TL) olması bekleniyor. Cobain’in aynı performans esnasında giydiği hırka geçtiğimiz yıl 334 bin dolara satılmıştı.