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Haber Giriş: 14.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hırkadan sonra gitarı da satışta

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Hırkadan sonra gitarı da satışta
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Efsanevi rock grubu Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in 1993 yılında MTV Unplugged performansında kullandığı 1959 model Martin D-18E akustik gitarı haziran ayında açık arttırmayla satılacak.

Cobain’in ölümünden 5 ay önce Kasım 1993’te çaldığı gitarın başlangıç fiyatının en az 1 milyon dolar (7 milyon TL) olması bekleniyor. Cobain’in aynı performans esnasında giydiği hırka geçtiğimiz yıl 334 bin dolara satılmıştı.

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