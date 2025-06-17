Hipersonikler savunma kalkanını dinlemiyor: İran’ın füzeleri İsrail’i korkuttu

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İran, İsrail’e balistik ve hipersonik füzelerle ciddi hasar verirken, İsrail operasyonu Tahran’ın balistik füze fırlatma yeteneğini bertaraf etmeye yönlendirmiş durumda. İran’ın balistik füze rampaları daha çok ülkenin doğusunda ve İsrail savaş uçaklarının menzili dışında kalırken Tel Aviv yönetimi, İran’ın hava savunma sistemi, nükleer tesisleri ve füze rampalarını kullanılmaz hale getirmeye çalışıyor.

HİPERSONİK FÜZELER SAVUNMAYI DELİYOR

İsrail tarafından kısa menzilli hava savunması için geliştirilen “Demir Kubbe” sisteminin sesten en az 5 misli (5 mach) hızlı hareket eden füzelere karşı koyamadığı pratikte kanıtlanmış oldu. 1 mach saatte 1.225 km hız anlamına geliyor. İran’ın elindeki en hızlı füze ise 10 mach gibi sürate ulaşabiliyor. Bunun anlamı İsrail’deki hedeflere yaklaşan böyle bir füze saniyede 4760 metreye kadar hıza çıkabiliyor. ‘Siccil’ balistik füzesi 2500 km menzilli ve sesin 14 misli hıza yükselebiliyor. ‘Hürremşah-4’ balistik füzesi 2000 km menzilli ve sesten 8 misli hızla yol alabiliyor.

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İSRAİL’İN YENİ HEDEFi RAMPALAR

13 Haziran’da başlayan ilan edilmemiş savaşın ilk günlerinde İran’ın nükleer tesisleriyle ordu yönetimini ortadan kaldırmayı birinci hedef gören İsrail, İran’ın balistik füze cevabı ardından bu füzelerin ateşlendiği noktalara yöneldi. Ancak askeri gözlemcilere göre taktik açıdan hesabını doğru yapan Tahran, İsrail yönüne ateşlediği füzeleri İran körfezi yakınlarına değil, ülkenin doğusunda Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan sınırına yakın bölgelere konuşlandırmış durumda.

İRAN FÜZELERİ DOĞUDAN ATEŞLİYOR

İsrail, Tahran’ın güneyine kadar hava savunmasını etkisiz hale getirmiş olmasına rağmen İran’ın hipersonik füzeleri ülkenin doğu bölgelerinden ateşlenmeye devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri’nin elindeki avcı ve bombardıman uçakları havada yakıt takviyesi yapmadan bu noktalara ulaşamıyor. Balistik füzelerin yaklaşık İran’ın hangi noktalarından ateşlendiği hesaplanmasına rağmen şu anda uçakların menzili dışında kalıyor.

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TEL AVİV BATI’DAN YARDIM İSTİYOR

İran’ın balistik füzelerle saldırıları sürdürmesi halinde İsrail’in askeri altyapısına büyük darbe vurabileceği bu nedenle krizden galip çıkmak istiyorsa İsrail’in 48 saat içinde İran’ın balistik füze yeteneğini bertaraf etmeye çalışacağı konuşuluyor. Ancak İsrail, İran üzerinde uçaklarına yakıt ikmali yapmayı tehlikeli bulduğundan, bu noktada Batı’nın tanker uçaklarıyla destek vermesini umuyor. İsrail’in bu talebi şimdilik İngiltere dışında karşılık bulmuş değil.