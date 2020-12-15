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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 15.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hipersonik füze ilk kez sergilendi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Hipersonik füze ilk kez sergilendi
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Rus ordusu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaklaşık iki yıl önce sadece maket üzerinden varlığından söz ettiği, sesten 20 kat hızlı olduğu iddia edilen hipersonik ‘Avangard’ füzesini tanıttı.

Rusya Savunma Bakanlığının yayın organı ‘Zvezda’ televizyon kanalı, ‘Avangard’ füzesinin bir hangara yerleştirilmiş video görüntüsünü paylaştı. Füzenin etrafında Rusya Stratejik Kuvvetlerine mensup subayların yeni silahla tanışma anı görüntülere yansıdı. Sovyet döneminin kıtalararası balistik füzelerini anımsatan füzenin sırrı başlığında gizli.

Akıllı başlığın, taşıyıcı füzeden ayrıldıktan sonra sesten defalarca hızlı ve manevralar yaparak hedefine ilerleyebildiği iddia ediliyor. Avangard’ın düşman savunma sistemlerine yakalanmadığı ve hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği savunuluyor. Rusya ayrıca 5 ton yük taşıyabilme kapasitesiyle en büyük taşıyıcı roket olan Angara-5 füzesini de test etti.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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