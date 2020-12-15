Hipersonik füze ilk kez sergilendi

Rusya Savunma Bakanlığının yayın organı ‘Zvezda’ televizyon kanalı, ‘Avangard’ füzesinin bir hangara yerleştirilmiş video görüntüsünü paylaştı. Füzenin etrafında Rusya Stratejik Kuvvetlerine mensup subayların yeni silahla tanışma anı görüntülere yansıdı. Sovyet döneminin kıtalararası balistik füzelerini anımsatan füzenin sırrı başlığında gizli.

Akıllı başlığın, taşıyıcı füzeden ayrıldıktan sonra sesten defalarca hızlı ve manevralar yaparak hedefine ilerleyebildiği iddia ediliyor. Avangard’ın düşman savunma sistemlerine yakalanmadığı ve hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği savunuluyor. Rusya ayrıca 5 ton yük taşıyabilme kapasitesiyle en büyük taşıyıcı roket olan Angara-5 füzesini de test etti.