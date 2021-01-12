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Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

Hintli kadın pilotlar uçuş rekoru kırarak havacılık tarihine geçti!

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Hintli kadın pilotlar uçuş rekoru kırarak havacılık tarihine geçti!
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Hint Havayolları Air India'nın tamamen kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, bir Hindistan havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla rekor kırdı. Kadın pilotlar tam 17 saatlik uçuşu başarıyla tamamlayarak havacılık tarihine geçti.

Hindistan'ıın Havayolları Air India'nın kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, bir Hint havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Söz konusu uçuşun, dünyada kadın pilotların gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak kayıtlara geçti. 

ABD medyası, 4 kadın pilotun bir Boing 777 ile ABD'nin San Francisco kentinden Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru kentine gerçekleştirdiği yaklaşık 14 bin kilometrelik uçuş 17 saat sürdüğünü aktardı.

"HİNDİSTAN HAVACILIK TARİHİNDE YENİ DÖNEM AÇTIK"

Kaptan pilot Zoya Aggarwal uçuşun ilk ayağını gerçekleştirmesinin ardından Amerikan medyasına verdiği röportajda, "Hindistan havacılık tarihinde yeni bir dönem açtık" ifadelerini kullandı.

Hintli kadın pilotlar uçuş rekoru kırarak havacılık tarihine geçti



 

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