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Hint savaş gemilerine liman açtı: Rumlar’dan Modi’ye Makaryos nişanı

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#Hindistan#Çin#Nikos Hristodulidis
Hint savaş gemilerine liman açtı: Rumlar’dan Modi’ye Makaryos nişanı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 07:00

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ‘Türkiye karşıtlığında’ aynı çizgide buluştuğu Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret etti ve Rum lider Nikos Hristodulidis’ten devlet şeref madalyası, ‘Makaryos nişanı’ aldı. Rum lider Modi’yi BM denetimindeki ara bölgeyi gezdirdi ve KKTC ile Beşparmak Dağları’na kazılı Türk bayrağını göstererek Türkiye’den şikayetçi oldu.

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Hint muhalefeti ise ‘Düşmanımız Çin’in Hindistan’a karşı Maldivler’den yardım istemesi ne ise Modi’nin de Türkiye’ye karşı Rumları ziyaret etmesi aynı şey” diye dalga geçti.

İLGİNÇ ZAMANLAMA

Hindistan Başbakanı, Türkiye’ye, nisan ayında Keşmir sorunu nedeniyle çatıştıkları Pakistan’a destek vermesi nedeniyle tepki gösteriyor. Modi’nin, Hindistan ile AB arasında devam eden serbest ticaret anlaşması müzakereleri ve Rumların da 2026 başında AB dönem başkanlığını devralacak olması nedeniyle Kıbrıs’ı ziyaret ettiği açıklandı. Hint Başbakan’ın Türkiye ile gerginlik yaşadığı bir dönemde Brüksel yerine ‘Türk düşmanlığı’ konusunda ünlü Rum yönetimini ziyaret etmesi, resmi açıklamaya gölge düşürdü.

HİNDİSTAN’A LİMAN

Rum lider Nikos Hristodulidis, 23 yıl aradan sonra Kıbrıs’ı ziyaret eden ilk Hint lideri olan Modi’ye büyük ilgi gösterdi. Modi’ye Enosisçi Kıbrıs Rum lideri Makaryos’un adını taşıyan en üstün devlet madalyasını verdi. İki ülke arasında 10 maddelik işbirliği deklarasyonu da imzaladı. Hristodulidis, Rum limanlarını, İsrail, ABD ve Fransa’ya yaptığı gibi Hint savaş gemilerine de açtı. Hint savaş gemilerinin doğu Akdeniz’e gelmesi halinde Rum limanlarına yanaşması ve Rum ordusuyla da ortak tatbikat yapması kararlaştırıldı.

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#Hindistan#Çin#Nikos Hristodulidis

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