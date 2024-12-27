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Hindistan'ın eski Başbakanı Manmohan Singh hayatını kaybetti

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#Manmohan Singh#Hindistan#Dünya
Hindistanın eski Başbakanı Manmohan Singh hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 15:19

Hindistan'ın eski Başbakanı Manmohan Singh, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Singh'in vefatı nedeniyle ülkede 7 günlük yas ilan edildi.

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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Singh dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Singh'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, "Hindistan'ın eski Başbakanı Singh'in 92 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singh ile fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımda, "Hindistan'ın en seçkin liderlerinden biri olan Dr. Manmohan Singh'in kaybının yasını tutuyoruz. Hindistan, milletimize yaptığı katkıları sonsuza dek hatırlayacaktır." ifadesini kullanan Modi, ailesine başsağlığı diledi.

Singh'in vefatı nedeniyle ülkede 7 günlük yas ilan edildi.

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Hindistan'ın 13. Başbakanı Manmohan Singh, 2004-2014 yıllarında başbakanlık yapmış, ülkede Sih dinine mensup ilk başbakan olmuştu.

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#Manmohan Singh#Hindistan#Dünya

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