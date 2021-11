Hindistan'ın 11 Eylül'ü

Haberin Devamı

İNANILMAZ SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ



Bombay'da 3 şiddetli patlama daha

Dün 9 farklı yeri hedef alan saldırıların ardında bugün de Bombay'ın güneyinde şiddetli 3 patlama daha oldu.

Yerel medyanın haberlerinde, patlamaların, eylemcilerin bazı kişileri rehine aldığı Tac Mahal Otel ile otel Trident-Oberoi'de, üçüncü patlamanın ise İsrailli haham Gavriel Holtzberg'in rehin alındığı Yahudi yardım kuruluşu Nariman House'da meydana geldiği belirtildi.

Polis, patlamalarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.



Lüks otelde çatışma

Hindistan polisi, lüks otellerden Taj Mahal'da rehine olayını sona erdirdiklerini açıkladı. Trident/Oberoi Otel'i ise hala İslamcı saldırganların kontrolü altında.

Otelde 200 rehin

Otelde 200 kadar rehine olduğu tahmin ediliyor. Ajanslar Hindistan'ın finans kalbi olarak bilinen Bombay kentindeki lüks otelde polisle saldırganlar arasındaki çatışmaların devam ettiğini belirtiyor. İslamcı saldırganların Müslümün rehineleri bıraktığı, özellikle İngiliz vatandaşı olanları rehin tuttukları belirtiliyor.

Hindistan'ın finans kalbine saldırı

İslamcı saldırganlar Hindistan'ın finans kalbi olarak bilinen Bombay'e otomatik silahlar ve el bombalarıyla saldırdı. Sokakları savaş alanına çeviren saldırganlar lüks alışveriş merkezlerini, beş yıldızlı otelleri ve tursitlerin yoğun olduğu mekanlara yöneldi. Görgü tanıkları, eli silahlı genç kişilerin her yerde İngiliz ve Amerikan pasaportlu insan avına çıktıklarını söyledi.



Hint televizyonları beş yıldızlı Tac Mahal ve Oberoi otellerinde çok sayıda Batılı turistin rehin tutulduğunu duyurmuştu. Tac Mahal otelinde çıkan yangın söndürülürken 4 militanın öldürüldüğü, 9’unun da tutuklandığı belirtildi. Sabaha dek süren saldırıları pek bilinmeyen Deccan Mücahidin örgütü üstlendi.

13 saldırgan yakalandı

Yetkililer, polis güçlerinin iki ayrı noktadaki müdahalelerinde, araçlarla kaçmaya çalışan saldırganlardan 4'ünü öldürdüğünü belirttiler.

9 saldırganın da ele geçirildiği belirtilirken başka bir ayrıntı açıklanmadı.

Saldırıları düzenleyenlerden biri, olayın sorumluluğunu üstlenen Deccan Mücahidin adlı aşırı dinci örgütün üyesi olduklarını söyledi ve hapisteki Müslümanların serbest bırakılmasını istedi.

Yahudi yardım kuruluşu da hedefte

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, aşırı Yahudi Chabad Lubavitch grubunun Mumbai merkezinden silah sesleri geldi.

Silahlı kişilerin bastığı Yahudi yardım kuruluşunda biri İsrailli hamam, en az 3 rehinenin olduğu bildirildi.

Kınama mesajları

ABD:

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı George W. Bush'un Hindistan halkına ve Mumbai'deki saldırıda hayatlarını kaybeden ve yaralanan masum insanların ailelerine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi.

ABD başkanı seçilen Barack Obama'nın ulusal güvenlik sözcüsü Brooke Anderson da yayınladığı mesajda, "Seçilmiş başkan Obama'nın, Mumbai'deki saldırıları şiddetle kınadığı" belirtildi.

Mesajda, "masum insanlara yönelik bu koordineli saldırılar terörizm tehdidinin büyüklüğünü ve aciliyetini gözler önüne sermiştir. ABD olarak, Hindistan ve tüm dünyadaki devletlerle birlikte terörist şebekeleri çökertmek ve yok etmek için ortaklığımızı güçlendirmemiz zorunludur. Hindistan halkıyla beraberiz" ifadeleri yer aldı.

İngiltere:

İngiltere'den bir kınama mesajı da İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband'dan geldi. Miliband, İngiliz Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yayınladığı mesajda, şunları kaydetti: "Mumbai'de bugün düzenlenen ve çok sayıda masum kurbanın hayatına malolan saldırı bize, saldırgan aşırılık yanlılarından gelen tehditle karşı karşıya bulunduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır. Bu saldırıları kesinlikle kınıyorum. Düşüncelerimiz saldırıda ölen ve yaralanan ailelerle beraberdir. İngiltere ve Hindistan, teröristlerin eylemlerini karşı koymak konusundaki çabalarını birleştirmeyi sürdürecektir."

AB:

Avrupa Birliği de onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırıları kınadı. AB dönem başkanı Fransa adına yapılan açıklamada, dönem başkanlığının, saldırıları ve çok sayıda kişinin rehin alınmasını kınadığı ifade edildi.

Bir AB kaynağı da, saldırılar olduğu sırada Mumbai'de bir Avrupa Parlamentosu milletvekili grubu olduğunu bildirdi.

BM:

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları kınadı.

Genel Sekreter Ban, mesajında, şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, sivillere yapılan bu tür saldırıların asla haklı gösterilemeyeceğini vurguladı.

Ban, saldırıları düzenleyenlerin bir an önce adalete teslim edilmeleri gerektiğini kaydettiği mesajında, saldırılarda yakınlarını yitiren ailelere, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini de sundu.

Pakistan:

Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada da, Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin Mumbai'deki olayı şiddetle kınadığı, son derece değerli insanların hayatlarını kaybetmiş olmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Gordon Brown da yayımladığı mesajda, "Mumbai kentindeki bu menfur saldırılar sert bir karşılık görecektir. Hindistan Başbakanı (Manmohan) Singh'e İngiltere'nin teröristlere karşılık verirken tamamen yanında olduğunu ve her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu belirten bir mesaj gönderdim. Bölgedeki İngiliz vatandaşlarına mümkün olan her türlü korumayı sağlamak amacıyla derhal harekete geçildi" dedi.

Rusya:

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev de yaptığı açıklamada "Yaşanan can kaybından kaygı duyuyoruz. Bu terörist eylemleri, tüm uluslararası düzen için zararlı ve insanlığın önündeki aşılması zor bir sorun olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Japonya:

Japonya Başbakanı Taro Aso da Mumbai'deki saldırıları kınayan devlet adamları arasında yer aldı. Taro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu çeşit terörizm affedilemez. Bundan derin rahatsızlık duyuyorum ve şiddetle kınıyorum. Japonya, terörizme karşı savaşan Hindistan halkıyla beraberdir ve Hindistan hükümetiyle işbirliği yapacağız" diye konuştu.

Avustralya:

Avustralya Başbakanı Kevin Rudd da yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetle kınadı. Rudd, "Bu saldırıyı hangi grup düzenlemiş olursa olsun bu kişiler korkaktırlar ve katildirler. Hindistan'da istikrar, barış ve demokrasiye yönelik bu korkakça saldırı bize uluslararası terörizmin yenilmekten çok uzak olduğunu ve her an tetikte olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Şu an Hindistan'a gereken her yardımı sağlamak için hazır bekliyoruz" dedi.

İsrail:

İsrail, Hindistan'da düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı. İsrail Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tzipi Livni, "terörizm tehdidinin, İsrail ve uluslararası toplumun baş etmesi gereken en büyük sorun" olduğunu söyledi.