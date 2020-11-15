Hindistan'ı üzen ölüm! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Oscar Ödüllü yönetmen Satyajit Ray'ın çektiği filmlerle dünya çapında şöhret kazanan efsanevi Hindistanlı aktör Soumitra Chatterjee'nin Covid-19 komplikasyonlarına bağlı olarak hayatını kaybettiği açıklandı.
85 yaşındaki ünlü aktör, 6 Ekim'de Batı Bengal'in başkenti Kalküta'da hastaneye kaldırılmıştı.
300'ü aşkın filmde rol alan Chatterjee, aynı zamanda başarılı bir oyun yazarı, tiyatro oyuncusu ve şairdi.
Soumitra Chatterjee, Bollywood'un en prestijli sinema organizasyonu olan Dada Sahep Phalke Ödülü'ne 2012 ve 2018'de değer görülmüştü. Chatterjee, Fransa'dan Şeref Nişanı da almıştı.
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